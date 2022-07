Réussite : Herlem75, une entreprise spécialisée dans le contrôle d'accès

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Alarmes, capteurs, et détecteurs Supprimer Vidéosurveillance Supprimer Paris Supprimer France Supprimer Valider Valider

En activité depuis treize ans à Paris, Herlem75 s'est spécialisée dans le contrôle d'accès tertiaire. Afin d'accroître sa souplesse d'intervention sur un marché fluctuant, l'artisan Christophe Héritier a su développer un réseau informel entre professionnels partageant un objectif commun.

Un projet en couple

Christophe Héritier a débuté sa carrière comme technicien en installation et service après-vente. Devenu chargé d'affaires, il rencontre Blandine Le Marchand, commerciale chez un distributeur. Le couple échafaude le projet de créer sa propre entreprise d'installation en contrôle d'accès. « Je maîtrisais les aspects techniques, et ma compagne l'approche commerciale et la relation fournisseurs. Tout était réuni pour se lancer ! », se souvient Christophe Héritier.

Démarrage réussi

« Blandine connaissait des installateurs qui souhaitaient faire sous-traiter le contrôle d'accès ou écrêter leur charge de travail. Cela nous a permis de démarrer. À présent, nous sommes actifs en région parisienne, mais il nous arrive de réaliser des chantiers partout en France. » Spécialisé dans le contrôle d'accès, Herlem75 a tissé des partenariats au sein de la filière. Ainsi, l'entreprise travaille avec CDVI en tant qu'expert privilégié, dans le cadre de la mise en service et du dépannage des systèmes de contrôle d'accès du fabricant. Si Herlem75 est multimarque, le lien avec CDVI reste prédominant : « Leurs commerciaux nous sollicitent pour des projets nécessitant une véritable expertise. Nous avons aussi développé notre activité en accompagnant un aménageur de bureaux. » Technicien dans l'âme et toujours à la recherche de nouveaux défis, Christophe Héritier privilégie ses clients du secteur tertiaire : « Les projets sont plus intéressants avec une réelle attente de sécurité. Je me plais à faire le lien entre GTB, alarme, protection incendie, télésurveillance, vidéosurveillance… Les projets sont souvent globaux. » Pour sa part, Blandine Le Marchand se consacre aux indispensables tâches administratives, à la comptabilité, aux relations fournisseurs et à une partie des devis.

Depuis peu, Herlem75 se lance dans les automatismes tertiaires de type portail ou barrière le-vante en lien avec un installateur spécialisé, Hestia Protect, une petite structure comprenant un technicien et un commercial.

Une grande famille

Les deux dirigeants n'envisagent pas dans l'immédiat d'agrandir leur entreprise, car « trouver un technicien totalement autonome n'est pas simple ». Ils privilégient le travail en réseau entre petites structures agiles. « Lubin, le fils de ma compagne, est titulaire d'un bac pro, d'un BTS et d'une licence pro, plutôt orienté vers les courants forts. Je l'ai formé au contrôle d'accès. Il y a dix-huit mois, il a créé sa société SIEP, et depuis, nous travaillons ensemble. »

Herlem75 et SIEP sont aussi en connexion avec FTP, une EURL créée par un ancien commercial chez un fabricant. FTP intervient principalement au service des copropriétés. Au quotidien, le bureau de SIEP est hébergé par Herlem75 chez qui FTP dispose son stock : une grande famille ! « Actuellement en bac pro systèmes numériques option domotique, notre fils est apprenti dans notre entreprise. À terme, il s'installera peut-être lui aussi à son compte », poursuit le dirigeant.

Savoir s'organiser

Depuis un an, Herlem75 utilise un organilog (logiciel de gestion des interventions). Cette plate-forme en ligne donne accès à un tableau de suivi des demandes clients : « Cela nous fait gagner beaucoup de temps et montre aux clients que nous prenons en compte leurs demandes. » FTP et SIEP y ont également accès. La géolocalisation des trois entités permet de répondre plus rapidement aux urgences. Le plus proche intervient alors en priorité s'il est disponible. « Nous avons très vite rentabilisé l'abonnement mensuel ! »

Contact régulier

Depuis huit ans, Herlem75 propose des contrats de maintenance avec une visite annuelle « pour garder le contact » et une obligation d'intervention sous vingt-quatre à quarante-huit heures en cas de défaillance. « Nous ne sommes pas des vendeurs de contrats, mais proposons cela en réponse à une réelle demande de nos clients. Ces contrats font suite à nos chantiers ou concernent des installations existantes après audit. »