Réussite : Georges Bisson, un plombier très spécialisé

L’artisan niçois est expert en installation, entretien et dépannage des systèmes de production d’ECS des restaurants, supermarchés ou multiplexes cinéma. Un marché de niche qu’il cultive avec trois fondamentaux : l’expérience, la disponibilité et la confiance.

Quand Georges Bisson décroche en 1987, suite aux recommandations d’un collègue, le contrat d’entretien d’une cafétéria d’un supermarché de Nice, il n’imaginait pas que ce type de bâtiment allait devenir le socle principal de son activité. Dans ces grandes installations, il apprécie avant tout l’intérêt technique.

« Les besoins en eau chaude sont énormes et cruciaux, particulièrement dans les grandes surfaces, où sont alimentés les stands des métiers de bouche et leurs ateliers de préparation. Les réseaux de distribution et d’assainissement sont longs, avec des pics de tirage concentrés à des heures très précises. Il faut garantir l’hygiène de l’eau potable, gérer les eaux usées… Ce sont des installations complexes et passionnantes qui nous permettent de mettre en pratique toutes les facettes de notre métier. »

La relation client

L’installateur est également attaché à la qualité de la relation client.

« Pour les exploitants de ces bâtiments tertiaires, notre point fort est la connaissance parfaite des installations et de leur historique : en cas de panne ou de dérives, nous réagissons immédiatement. Nous ne sommes que trois dans l’entreprise, cela demande une très bonne organisation pour être disponible et agile.

Nous travaillons avec des fournisseurs fidèles qui nous accompagnent dans le temps, comme Wilo pour les systèmes de pompage. Nous jouons aussi un rôle de conseil pour préconiser des solutions fiables qui optimisent les consommations énergétiques. Nous sommes donc très attentifs aux innovations, en termes d’équipements et de régulation. »

Au-delà du métier

Si ses journées sont bien remplies – il se lève à 4 heures tous les matins –, Georges Bisson trouve encore du temps pour défendre l’artisanat. Après avoir présidé la Capeb des Alpes Maritimes de 2004 à 2019, il est aujourd’hui vice-président départemental et régional de la Chambre de métiers (CMAR-PACA) et 1er vice-président de la Caisse congés payés Méditerranée.

À l’heure où il envisage de passer la main et de consacrer plus de temps à sa passion pour la montagne, il transmet ce message à ses jeunes collègues : « Au-delà de la maîtrise du métier, il est important de choisir son segment d’activité et ses clients pour travailler en confiance et prendre du plaisir au quotidien. »

Entreprise : SAT (Société andréenne de travaux)

Gérant : Georges Bisson

Création : 1984

Lieu : Nice (Alpes-Maritimes)

CA : 320 000 €

Equipe : 2 salariés

Activité : Plomberie