Réussite : Dizay Energy, une entreprise ancrée dans le photovoltaïque

Au départ, leur projet pouvait paraître insensé. Sept ans plus tard, Souad et Yazid Lemeareg ont conquis leur indépendance grâce à l'accompagnement.

Formant une famille avec deux jeunes enfants (aujourd'hui trois), Souad et Yazid Lemeareg ne se prédestinaient pas à une carrière d'artisans. Elle travaillait dans un établissement privé remplissant une mission de service public, lui était soudeur dans l'industrie.

En 2011, Yazid Lemeareg devient installateur photovoltaïque salarié. Au bout de deux ans d'activité, il constate, trop souvent, que les clients rappellent pour des problèmes administratifs de raccordement et de suivi. Son expérience du terrain, ses qualifications acquises et la volonté d'apporter un service complet lui donnent une idée.



Néo-artisans



En décembre 2013, Souad et Yazid Lemeareg créent donc Dizay Energy, entreprise spécialisée dans les installations photovoltaïques à Villefranche-sur-Saône (Rhône). « Au départ, nous étions en appartement, avec un garage pour stocker le matériel et une camionnette. » Mais s'ils sont indépendants, ces nouveaux artisans sont encore inconnus dans leur territoire. « C'est pourquoi nous avons choisi de travailler en sous-traitance pour de grosses structures. », explique Souad Lemeareg.

Elle-même se charge du montage des dossiers, pendant que son mari se déplace dans toute la France pour effectuer la pose d'installations photovoltaïques. Mais ce dernier fait à nouveau le constat d'un manque de suivi des projets de la part des donneurs d'ordres. Cela ne le satisfait pas. Cette étape de sous-traitance ne peut être que transitoire, d'autant plus qu'il est sur la route toute la semaine. Au mois d'avril 2018, il rencontre un commercial en freelance qui s'engage à lui trouver des chantiers locaux.



Indépendance



Ayant accumulé de la trésorerie pendant leurs premières années en indépendants, Souad et Yazid Lemeareg décident de se déployer grâce à des chantiers qu'ils peuvent honorer directement et à de nouveaux locaux. Dizay Energy gagne en visibilité. « Dès le début, nos clients nous ont beaucoup parrainés, et le bouche-à-oreille a joué en notre faveur », se félicite Souad Lemeareg, qui prend en main la partie administrative de chaque projet. Elle suit également parfois son mari sur les chantiers pour accompagner la première visite et mieux comprendre les techniques mises en œuvre.

Progressivement, l'entreprise étoffe son équipe de prospection, et s'entoure de quatre commerciaux indépendants qui prospectent dans un rayon de 100 km autour de Villefranche-sur-Saône. En parallèle, Souad Lemeareg et une étudiante de BTS en alternance développent une action commerciale auprès des prospects qui viennent à leur rencontre. Depuis fin 2020, une personne supplémentaire apporte un appui pour le montage des dossiers.



Taille humaine



À présent, deux équipes de pose évoluent sur le terrain, dont une pour les solutions thermodynamiques, nouvelle spécialité de l'entreprise. « Les embauches ont été effectuées à partir de mai 2020, alors que nous avions acheté, en février, un local de 750 m², dont 500 m² de stockage, dans une rue passante de Villefranche-sur-Saône », note Souad Lemeareg. Elle enchaîne : « Nous voulons proposer des installations photovoltaïques clés en main abordables avec un temps de retour de cinq à six ans, sans batterie. »

Qualifiée Quali'PAC depuis fin 2019, Dizay Energy développe aussi une offre de PAC air/eau et air/air ainsi que de chauffe-eau thermodynamiques. « Nous visons un chiffre d'affaires de 1 M€. Nous avons une bonne équipe soudée à taille humaine. Nous souhaitons rester proches de nos clients, la taille d'entreprise est parfaite », précise Souad Lemeareg. L'avenir s'annonce serein.

Entreprise : Dizay Energy

Gérant : Yazid Lemeareg

Création : décembre 2013

Lieu : Villefranche-sur-Saône (Rhône)

Salariés : 1 gérant, 5 salariés, 1 alternant, 4 commerciaux freelance

Chiffre d’affaires : 750 000 € (2020)

Activité : installations photovoltaïques, systèmes thermodynamiques