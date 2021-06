Réussite : Aqua-Sun, la connectivité bénéfique

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Artisan chauffagiste Supprimer Logement connecté Supprimer Photovoltaïque Supprimer Chauffe-eau Supprimer Chauffage Supprimer Chaudière Supprimer ENR Supprimer Moi, artisan Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer France Supprimer Valider Valider

Gaël Parrens n’est pas un geek, mais un chauffagiste pragmatique qui utilise les technologies de son temps. Et en tire tous les bénéfices, tels que le gain de temps ou le contact avec les clients.

Installé près de Pau, Gaël Parrens concilie énergies renouvelables et connectivité. Le gérant d’Aqua-Sun travaille avec un salarié et s’entoure de deux apprentis. « Ensemble, nous travaillons en mettant en œuvre les dernières technologies numériques. Mes apprentis me disent qu’il n’y a qu’ici qu’ils apprennent ces techniques ! » Tous les équipements installés par Aqua-Sun sont connectés aujourd’hui : photovoltaïque, chauffe-eau solaire individuel, chauffage solaire ou chaudières. « Mes fournisseurs ont su évoluer dans ce sens ; sinon, je les aurais quittés ! »

Un suivi régulier

« La connectivité est un gage de fiabilité : un réglage à distance suffit à régler 95 % des problèmes. Pour le reste, la connectivité permet de connaître l’organe concerné, et d’effectuer un premier réglage avant de passer sur site. » D’ailleurs, Gaël Parrens ne laisse pas vraiment le choix à ses clients, qui reconnaissent l’intérêt de la technologie au fil des mois. Il faut dire qu’Aqua-Sun utilise toutes les possibilités offertes pour garder le lien avec l’installation et ce, sans perdre de temps : « Nous assurons un suivi régulier pendant plus d’un an. »

Des diagnostics prédictifs

Gérer des installations à distance n’apporte pas de rémunération directe. « Nous en tirons bien d’autres bénéfices. Avec l’ensemble des paramètres visualisés, nous comprenons le fonctionnement des équipements et nous agissons avant la panne. Nous bénéficions aussi d’analyses prédictives des données par le fabricant pour des installations de chauffage solaire… qui débouchent sur des diagnostics en vue d’intervenir. Je gagne du temps à faire ce service continu, et je maintiens un contact régulier, ce qui évite les interventions curatives. »

Des retombées commerciales

Enfin, Gaël Parrens, vice-président de Qualit’EnR et de l’Union des métiers du génie climatique, de la couverture et de la plomberie (membre de la FFB) souligne les retombées commerciales : « Je fidélise mes clients, qui m’en apportent d’autres. Il suffit de lire leurs avis sur Google pour comprendre. » Ou quand la connectivité par le Web induit une bonne réputation numérique.

Entreprise : Aqua-Sun

Création : 1998

Lieu : Montardon (Pyrénées-Atlantiques)

Effectif : 1 salarié, 2 apprentis

Chiffre d’affaires : 300 000 € en 2019

Activités : chauffage solaire, chauffage aux granulés, photovoltaïque et autoconsommation.