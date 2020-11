Réussite : Alain Abbattista, un installateur high-tech

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Chauffage Supprimer Artisan chauffagiste Supprimer Logement connecté Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Moi, artisan Supprimer Vaucluse Supprimer Viessmann Supprimer Valider Valider

Ce chauffagiste climaticien implanté dans le Vaucluse surveille ses équipements à distance depuis quatre ans. Une démarche en phase avec l’attente des clients et utile pour gagner en efficacité.

Un double cursus chauffagiste-électricien, six ans dans l’entreprise de son père, technico-commercial chez un distributeur de génie climatique, formateur au CFA d’Avignon… Alain Abbattista affiche déjà un beau parcours quand il crée son entreprise en juillet 2007. Grâce à son relationnel, il trouve vite sa place avec une double activité chauffage et climatisation.

Qualifications

Il lui reste à réussir la double promesse faite à son épouse : atteindre un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée, le Graal des artisans, et bien gagner sa vie tout en travaillant en solo. Sa stratégie ? S’organiser au cordeau (son stock ferait pâlir plus d’un négociant), se spécialiser dans la rénovation et le faire savoir via des qualifications Qualibat : QualiPac, QualiEnR, QualiSol, EcoArtisan. « À 70 %, mes clients connaissent les aides Coup de pouce de l’État quand j’arrive. Le montage des dossiers prend du temps, mais c’est un atout majeur pour remporter l’affaire. »

Services

Qui plus est, Alain Abbattista travaille avec des marques réputées offrant des services « gain de temps », comme Viessmann, dont il est membre du réseau d’installateurs partenaires Club Proactif. « Avoir une relation étroite avec le fabricant est crucial, c’est un soutien en apport d’affaires, en préconisation d’installation, en SAV, mais aussi quand on se lance dans la gestion à distance. Chez moi, la connectivité n’est pas une option, je l’offre depuis quatre ans à mes clients avec le contrat de maintenance. Je supervise ainsi 38 PAC connectées depuis l’appli Vitoguide Viessmann. Les clients ne sont pas forcément intéressés au départ, mais le fait de savoir que j’ai une vue sur leur générateur les rassure. Je peux effectuer la mise en service, les réglages et suis informé immédiatement des défauts pour faire de la maintenance prédictive et préventive, car parfois de petites pannes sporadiques passeraient inaperçues sans la connexion. » De quoi s’éviter bien des déplacements.