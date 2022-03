Réussir la transition énergétique dans le bâtiment : quelles sont les priorités ?

Le quinquennat qui s'achève a vu s'amplifier les ambitions de la France en matière d'énergie et de climat avec notamment la révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie (2019), la loi Énergie et Climat (2019) et la loi Climat et Résilience (2021) qui sont venues renforcer l'arsenal législatif et réglementaire existant. L'association Coénove regroupant les acteurs-clés de la filière gaz a rendu public le 17 février 2022 ses propositions pour réussir la transition énergétique dans le bâtiment.