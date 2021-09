Réunions physiques de retour chez Caseo

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer France Supprimer Négoce Supprimer Valider Valider

Caseo a profité d’Equipbaie 2021 pour réunir physiquement ses adhérents, une première depuis la crise sanitaire du Covid-19. Ce moment chaleureux signe le retour des réunions physiques du réseau en complément de celles digitales, déjà en place.

Le réseau spécialisé dans la fourniture et pose de menuiseries et de cuisines Caseo s’est retrouvé à Equipbaie lors d’un meeting regroupant 70 adhérents. « Ils avaient envie de se retrouver, indique avec un large sourire Guillaume Vandevelle, le responsable développement de la marque. Nous avions prévu un premier rendez-vous convivial la veille sur une péniche, avant celui sur Equipbaie plus officiel pour travailler. Nous étions tous très contents de cette reprise de contact physique ».

Des retrouvailles sous le signe de la reprise qui ne sonnent pas pour autant la fin des réunions digitales et des webinaires mis en place lors de la crise sanitaire. « A ce moment-là, les hôtels et espaces de rencontre étaient fermés et il nous était impossible d’organiser nos rendez-vous habituels, de l’ordre de 5 par an. Nous voulions garder le contact. Alors nous avons investi dans une salle adaptée pour permettre de proposer une animation digitalisée au réseau, au travers de webinaires ».

Combinaison de rencontres

Dans cet espace bénéficiant d’un aménagement acoustique spécifique, micro, caméra, logiciel de montage…, Caseo a organisé, depuis mai 2020, pas moins de 11 réunions nationales et 20 webinaires dédiés aux fournisseurs pour présenter leurs gammes et leurs nouveautés. Ces webinaires ont permis de conserver le lien et les échanges. « Ils ont aussi offert aux absents la possibilité d’accéder à ces rencontres en replay sur l’extranet Caseo, précise le responsable. Et aux équipes commerciales de se former à distance en visionnant les replays des fournisseurs partenaires du réseau ». Des atouts propres à Internet que Caseo compte utiliser encore : « nous allons organiser l’animation de notre réseau avec ces deux moyens : les réunions physiques et les webinaires, environ 3 à 4 par an pour chacun des formats. Ces derniers ont l’avantage d’être facilement et rapidement organisés, d’éviter les transports pour les plus éloignés, sans oublier l’aspect économique puisque sans déplacement, ni hébergement. Ils seront combinés aux rendez-vous physiques qui restent des moments particuliers ». A la lecture des commentaires sur les réseaux sociaux de ces retrouvailles du réseau à Equipbaie, le plaisir du réel est bien… réel.