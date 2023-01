Retraites : les syndicats du BTP appellent à la grève

« Un projet injuste ». La CGT Construction, la CFDT Construction, FO, la CFE-CGC et la CFTC ont réagi par un communiqué commun aux annonces du gouvernement du 10 janvier sur la réforme des retraites. « Le report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans est injuste pour les salariés de nos secteurs, car elle va frapper de plein fouet particulièrement celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt sans prendre en compte la pénibilité à laquelle ils ont été exposés », pointent les responsables syndicaux du BTP.

Ils appellent ainsi les salariés du secteur à se mobiliser fortement dès le 19 janvier sur l’ensemble du territoire, ainsi qu’à participer aux différentes initiatives organisées en intersyndicale.

« Cet appel constitue un évènement : voici plus de 20 ans que les syndicats du secteur ne s’étaient livrés à un mouvement commun, souligne Bruno Bothua, secrétaire général de la CGT Construction. Une initiative qui démontre notre souhait de parvenir à une qualité d’échanges, mais aussi la force du refus de l’ensemble des organisations face au projet du gouvernement. »



« Nous relevons tous une absence de prise en compte de la pénibilité, qui devrait donner lieu, pour les salariés travaillant sur les chantiers, à un droit à la retraite anticipée collectif, et non individuel sous conditions médicales», poursuit le responsable cégétiste.



L'impatience grandit aussi sur les salaires et l'inflation



« Nous avions d’ailleurs, en novembre dernier, adressé au président de la République Emmanuel Macron une demande de création d’un observatoire sur les conséquences du travail pénible et la mort au travail dans le BTP, évoque Bruno Bothua. Nous n’avons, à ce jour, pas obtenu de réponse. » La centrale syndicale souhaiterait en outre voire la lutte contre la pénibilité reconnue comme grande cause nationale.



Comme l’envisage Bruno Bothua, le sujet des salaires et de l’inflation pourrait s’inviter dans la mobilisation. Pascal Barbey, son homologue à la CFDT Construction, ne l’exclut pas. « La colère autour des retraites et de la pénibilité pourrait cristalliser des revendications autour des rémunérations et de l’augmentation du coût de la vie. Nous ressentons une impatience de sortir dans la rue pour exprimer son mécontentement. »



Les cinq organisations syndicales se réuniront le lendemain de la première journée de mobilisation pour décider des prochaines actions à mener.