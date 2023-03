Retraites : le Sénat adopte le CDI "seniors"

Nouvelle étape franchie pour la réforme des retraites. Malgré la poursuite la semaine passée de mobilisations dans le cadre desquelles le BTP a donné de la voix, le Sénat a adopté, le 11 mars, le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

CDI dédié aux salariés d'au moins 60 ans



Le texte de la chambre haute, qui consacre le recul à 64 ans de l'âge d'ouverture des droits à la retraite, crée notamment un « contrat de fin de carrière » visant à inciter au recrutement de salariés âgés d’au moins 60 ans. Les avantages pour l’entreprise : l’exonération des cotisations d’allocations familiales, et la dispense de la contribution versée en cas de mise à la retraite.



« Les activités concernées, les mesures d’information du salarié sur la nature de son contrat et les contreparties en termes de rémunération et d’indemnité de mise à la retraite accordées au salarié » seront fixées par un accord de branche ou, à défaut, par décret. Cette mesure entrerait en vigueur en septembre prochain.



Index seniors obligatoire à partir de 300 salariés

Les sénateurs ont par ailleurs rétabli à 300 salariés, comme dans la version initiale du texte, contre 50 dans la mouture adoptée par les députés, le seuil des entreprises concernées par l’index seniors prévu par le projet du gouvernement.

Les employeurs concernés devront ainsi publier chaque année des indicateurs relatifs à l’emploi des seniors, en distinguant leur sexe, ainsi qu’aux actions mises en œuvre pour favoriser leur emploi au sein de l’entreprise. Sous peine d’acquitter une pénalité de 1 % des rémunérations et gains versés aux salariés au cours de l’année civile N-1. Le dispositif entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024 pour les entreprises comptant entre 300 et 999 salariés, et dès le 1er novembre 2023 pour celles dépassant cet effectif.



La version sénatoriale du texte prévoit d’autre part le maintien de l'âge de départ anticipé pour incapacité permanente pour les personnes victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle à 60 ans, au lieu de 62 dans le projet initial.



Prochaine étape le mercredi 25 mars, avec l’examen du texte par une commission mixte paritaire -composée de sept députés et sept sénateurs-, sur fond de huitième journée de mobilisation intersyndicale.