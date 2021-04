RETOUR AUX PHÉNOMÈNES NATURELS

A Paris, au pavillon de l'Arsenal, l'architecte Philippe Rahm développe sa thèse sur le rôle des éléments naturels dans l'histoire de l'architecture et ses principes de construction. Il propose une approche autant fondée sur l'humain que le non-humain, détachée des prismes social, politique et culturel. Une invitation, bienvenue face au défi climatique, à tisser des liens entre les époques et à construire autrement.