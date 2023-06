Stocker l'eau de pluie : notre sélection de cinq cuves et accessoires

Jamais la question de l'eau n'a à ce point préoccupé en France, des Pouvoirs publics aux particuliers en passant par les maîtres d'ouvrage et les entreprises. Les épisodes de très fortes précipitation, de plus en plus nombreux, génèrent des dégats considérables. Retenir l'eau de pluie contribue à en limiter les effets. En période de sécheresse, les usages de l'eau sont de plus en plus restreints. Les particuliers se ruent sur les cuves de stockage, reliées aux descentes de toit, qui évitent de recourir à de l'eau potable pour arroser les jardins.



Dans le bâtiment, il existe des solutions intéressantes. Enterrées, les cuves peuvent atteindre plusieurs milliers de litres. Pour le seul usage de rétention ou pour une réutilisation ultérieure, dans les espaces verts ou dans les chasses d'eau, ces cuves placent le bâtiment au coeur des préoccupations actuelles. Voici notre sélection de cinq solutions.



Les caractéristiques techniques de Pluvio Environnement, de Stoc Environnement

• Diamètre : 676 mm - diamètre de passage couvercle antidérapant

• Accessoires : sangle d'ancrage, châssis d'ancrage, rehausses, kit filtration Habitat, fixation murale pour dispositif filtrant

• Matériaux : pvc (manchons d’entrée et de trop plein) ; inox (filtration intégrée) ; polyéthylène (cuve)Poids /

• Capacité : 3000 L ; 5000 L ; 7000 L ; 10000 L

• Format : ovale étudié pour optimiser la résistance mécanique de la cuve

La cuve de rétention à débit maîtrisé Platine, De Graf

Robuste et prémontée pour faciliter l'installation, cette cuve de rétention compacte de faible hauteur (photo principale) permet de soulager les réseaux et les bassins d'orage en cas de fortes précipitations. Disponible de 1500 à 7500 litres, elle retient l'eau de pluie et la renvoie dans les réseaux en maîtrisant son débit, régulé de 0,01 à 4,0 L/s, en fonction des besoins. En cas de fortes précipitations, le niveau d'eau monte dans la cuve, un système de régulation relié à un flotteur facilite l'évacuation. Egalement proposée en version stockant les eaux pour une utilisation dans le jardin et l'habitat (Rétention Plus). Pose enterrée. Garantie 30 ans, elle résiste au passage de véhicules jusqu'à 3,5 tonnes.



Les caractéristiques techniques de Platine, de Graf • Débit : entre 0.01 L/s et 4 L/s

• Garantie : 30 ans

• Mise en oeuvre : pose enterrée, même dans la nappe phréatique

• Volume : entre 1500 L et 7500 L

Le réservoir en béton Hydrocyl, d'Alkern

© Alkern Hydrocil, d'Alkern

Composée de petits éléments préfabriqués creux en béton, cette structure réservoir permet la rétention et le stockage des eaux pluviales. Sa capacité d'absorption des eaux précipitées est très performante grâce à un écoulement multidirectionnel. Etudiée et brevetée, elle assure également un stockage temporaire et une restitution du volume stocké à faible débit contrôlé.



Les caractéristiques techniques d'Hydrocyl, d'Alkern • Hauteur : 80 cm

• Épaisseur : 20 mm

• Diamètre : 80 mm

• Matériaux : béton

La cuve rotomoulée pour stockage et réutilisation Pluvio Environnement, de Stoc Environnement

© Stoc Environnement La cuve rotomoulée pour stockage et réutilisation Pluvio Environnement, de Stoc Environnement

Dédiée au stockage et à la réutilisation des eaux de pluie dans le jardin et l'habitat, cette cuve rotomoulée en polyéthylène de forte épaisseur sans soudure offre une grande résistance mécanique pour une pose enterrée. En plusieurs modèles et dimensions, elle est dotée d'un mécanisme de réversion eaux de pluie/réseau et inversement par électrovanne et d'un système de filtration en Inox autonettoyant. Elle comporte une aspiration anti-nuisible, un siphon, une crépine, des raccords, des anneaux d'ancrage et de levage et un couvercle antidérapant de diamètre de passage 676 mm. Une pompe automatique électronique à protection anti-manque d'eau s'associe à un ballon pression extérieur.







Les cuves de stockage ou de rétention grand volume Pack'eau, de Sebico

© Sebico Sebico

En modèles grands volumes de 12 à 36 m3, cette gamme de cuve en polyéthylène se décline en cuve de rétention à débit de fuite gravitaire (RPK), cuve de rétention à débit de fuite régulé par pompe (RRPK), ou cuve de stockage (XPK) et cuve nue (PK). La cuve de rétention sert de réservoir tampon : le débit sortant est inférieur au débit entrant, ainsi, cette rétention d’eau temporaire limite les pics de débits rejetés dans le réseau ou le milieu hydraulique superficiel en cas d'orage. La cuve de stockage est destinée à recevoir les eaux de pluie : l’eau stockée peut être utilisée pour des usages extérieurs et intérieurs si un filtre en amont est installé. La cuve nue peut faire l’objet d’aménagements adaptés pour répondre à des demandes et/ou des chantiers spécifiques.



Les caractéristiques techniques de Pack'Eau,de Sebico • Couleur : vert

• Matériaux : polyéthylène

• Volume : entre 12 et 36 m³

La bâche EPDM d'épaisseur 1 mm pour bassin de rétention Elasti, d'Etoba

© Etoba Elasti, d'Etoba

Prête à poser, cette bâche EPDM est une membrane en caoutchouc synthétique vulcanisé de 1 mm d'épaisseur très résistante, étanche et facile à installer, pour la réalisation de bassin d'ornement, de mare, de réserve d'eau potable ou d'incendie, jusqu'à 1200 m² sans joint. Disponible en rouleau ou à la découpe, de 3 à 15 m de large, non toxique pour la faune et la flore, entièrement recyclable, elle se pose par encollage à chaud ou à froid, sur un feutre géotextile (pose lestée possible). Sans entretien, elle résiste à la traction, aux rayons UV et à l'ozone.