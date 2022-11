Retards de paiement : Olivia Grégoire rappelle les grandes structures à leurs devoirs

"Méchants avec les méchants", dans le domaine des délais de paiement aussi ? En ouverture des Assises des délais de paiement et des financements (organisées par l'AFDCC et la Figec à Paris) ce 10 novembre, Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des PME, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, a passé un message de fermeté. Elle regrette que "les grands donneurs d'ordres en particulier [aient] encore trop souvent des comportements qui ne sont pas responsables à l'égard de la chaîne de valeur". Un constat que partage Nicolas Flouriou, président de l'AFDCC, qui souligne que les délais de paiement sont beaucoup plus longs ("de 3 à 5 jours, en moyenne"), pour les très grandes structures publiques ou privées, "alors qu'elles n'ont généralement pas de problèmes de trésorerie".

870 entreprises contrôlées en 2022

Compte tenu de l'impact des retards de paiement sur la santé, la défaillance des entreprises, mais aussi la souveraineté de la France, Olivia Grégoire a demandé à la DGCCRF de renforcer ses contrôles en la matière dans la période de crise actuelle. "Le bilan de la DGCCRF actualisé à octobre montre que sur les quelque 870 entreprises contrôlées, plus d'un quart sont en infraction, rapporte-t-elle. 141 entreprises ont reçu une amende, pour un montant total de 12 millions d'euros, et 75 autres procédures d'amendes sont en cours pour un montant qui pourrait aller jusqu'à 11 M€".

Du name and shame dans la PQR ?

Selon la politique du name and shame, ces amendes sont publiées sur le site de la DGCCRF. "Mais je ne suis pas certaine que tous les Français le consulte, s'amuse la ministre, c'est pourquoi j'avais poussé [en vain] dans le cadre de la loi Pacte à une publication dans la presse quotidienne régionale. Je n'ai pas dit mon dernier mot".



Olivia Grégoire souhaite aussi que la Direction générale des finances publiques livre en open data les délais de paiement moyens des collectivités, "et ce sera fait", affirme-t-elle.

Mauvaise note

Plus discrète mais "pas anodine", l'expérimentation actuellement menée par la Banque de France pour intégrer à la cotation Fiben les retards de paiement des grandes entreprises et ETI "témoigne du sérieux avec lequel nous considérons le sujet", souligne la locataire de Bercy. "Les mauvais payeurs, qui règlent avec en moyenne plus de 10 jours de retard sans que cela ne traduise une répercussion des retards de paiement de leurs propres fournisseurs, subiront une décote d'un cran". Cette cotation n'est accessible qu'à certains acteurs (établissements financiers...) et impacte la capacité de l'entreprise à obtenir des financements.

(1) Association des credit managers et Fédération nationale de l'information d'entreprise, de la gestion de créances et de l'enquête civile.