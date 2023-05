Bonne dynamique pour Eiffage au premier trimestre grâce à sa branche énergie

Dans son information financière du 31 mars 2023, Eiffage a fait valoir une croissance économique solide dans l’ensemble de ses secteurs d’activité. Le chiffre d’affaires atteint, au 1er trimestre 2023, 4,9 Mds €, en augmentation de 13,1 % par rapport à la même période en 2022. Le secteur des travaux est particulièrement dynamique : +14 % sur 1 an, pour 4,111 Mds € de chiffre d’affaires.

L’énergie explose, l’immobilier en berne

Dans le détail, l’activité construction est en hausse de 11,7 % pour 1 091 M€ de chiffre d’affaires, notamment porté par les investissements publics et industriels, mais affecté par la chute du logement neuf. Les carnets de commande restent aussi en hausse de 15 % sur un an, mais montrent des signes de faiblesse sur les trois derniers moi à "seulement" +8 %. Cela représente 13,6 mois d’activité pour la branche travaux.

Eiffage ne fait cependant pas exception aux difficultés du secteur immobilier : en baisse de 18,7 % sur un an, le secteur fait face aux augmentations des coûts de construction et à la difficulté de financement des acquéreurs. Ainsi, 313 réservation ont été enregistrées à fin mars 2023, contre 922 l’année précédente, signe d’un fort ralentissement de la commercialisation des logements.

C’est bien la branche Energies Systèmes qui affiche la plus forte croissance dans le groupe, avec +17,5 %. En France, le secteur est en hausse de 16,8 % pour 930 M€ de chiffre d’affaires, dont 6,6 % de croissance externe. La branche est portée par une bonne dynamique des secteurs des transitions énergétiques et du numérique.

Le marché international en forte croissance

Côté infrastructures, le chiffre d’affaires est en augmentation de 12,8 % pour 1 621 M€. Et ce sont les chantiers à l’international qui portent la branche. Avec +31,5 % de chiffre d’affaires pour 613 M€, les chantiers d’infrastructures à l'international affichent une meilleure dynamique que la France, en augmentation de 2 % pour 907 M€. Eiffage est porté par le chantier de la LGV HS2 en Angleterre, les travaux de l’autoroute E18 en Norvège ou encore l’éolien offshore en Europe.

Au global, le chiffre d’affaires à l’international affiche une hausse de +24 % pour 1,462 Md € et la France de 9,1 % pour 3,484 Mds €. Ainsi, l’augmentation du chiffre d’affaires entre la France et l’international est similaire : +290 M€ pour la France et + 283 M€ à l’international.