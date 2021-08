« Résultats records » pour Sika

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Entreprises Supprimer Monde Supprimer France Supprimer Sika Supprimer Résultats semestriels Supprimer Résultats trimestriels Supprimer Valider Valider

L’industriel suisse a enregistré des ventes en très fortes hausses au premier semestre 2021 avec une croissance à deux chiffres dans toutes les régions. Par ailleurs l’entreprise zougoise a annoncé le rachat d’Hydrotech, un fabricant de membranes liquides et de solutions complètes de toiture et d'étanchéité en Amérique du Nord.

Malgré la pandémie, Sika cartonne. Le chimiste du bâtiment suisse a enregistré une très forte hausse de ses ventes sur le premier trimestre avec un chiffre d'affaires d’environ 4,1 Md€, soit une progression de +23,1 % en monnaie locale. Et Thomas Hasler, pdg de l’entreprise zougoise, de commenter : « Dans un environnement de marché qui est resté difficile, nous avons une fois de plus réussi à obtenir de bons résultats commerciaux au cours des six premiers mois de 2021. Grâce à notre force d'innovation, à notre orientation client et à notre position de leader sur le marché, nous avons assuré une forte croissance dans toutes les régions et étendu notre part de marché de manière ciblée. »

Carton en France

Dans le détail, la région Emea a enregistré une augmentation des ventes en monnaies locales de 24,1 % (année précédente : 3,2 %). « Comme en 2020, la croissance dans le secteur de la distribution et de la rénovation a été plus forte que dans les autres secteurs d'activité. Le secteur résidentiel privé, en particulier, a enregistré une performance très dynamique. Presque tous les pays de la région ont atteint des taux de croissance à deux chiffres. Les pays d'Europe du Sud, ainsi que l'Italie, la France, le Royaume-Uni et l'Afrique, ont bénéficié d'un regain de croissance. En général, les achats de solutions de produits Sika via des plateformes de commerce électronique ont connu une augmentation supérieure à la moyenne. »

Numéro un des toits verts en Amérique du Nord

Par ailleurs, Sika vient d’élargir sa gamme de systèmes de toiture et d'étanchéité des bâtiments avec le rachat d’American Hydrotech Inc. aux États-Unis et sa filiale Hydrotech Membrane Corporation au Canada. D’après le communiqué, l’entreprise est le « leader incontesté du marché » des toits verts en tant que « fabricant établi et reconnu de membranes liquides » et « un fournisseur de solutions complètes de toiture et d'étanchéité ». L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 83 M CHF en 2020.

Pour Christoph Ganz, directeur régional pour les Amériques de Sika, cette acquisition « correspond parfaitement à l'objectif de développement durable de Sika et renforce notre position dans les grandes villes où les toits verts continuent à prendre de l'ampleur ».