Restructuration du carrefour de Bonpas : le budget d’étude réajusté

Les élus du conseil départemental du Vaucluse ont décidé d’augmenter le budget d’étude du projet de réaménagement du carrefour de Bonpas.

La phase d’étude du projet de restructuration du carrefour de Bonpas, au sud-est d’Avignon (Vaucluse), est en cours et devrait durer jusqu’au second semestre 2022. Pour éviter des régularisations importantes au cours de la réalisation du chantier, le conseil départemental du Vaucluse, seul maître d’ouvrage, a décidé d’augmenter le budget consacré à l’étude du projet, passant de 500 à 970 k€. Par ailleurs, une concertation publique est programmée à la fin de l’été de cette année.

Le carrefour de Bonpas, cette intersection entre l’autoroute A7, la RN 7 venant d’Avignon, la RD 900 venant de Cavaillon et la RD 7N en provenance des Bouches-du-Rhône, n’est plus adapté au trafic routier, car entre 24 000 et 45 000 véhicules y circulent chaque jour. La reconfiguration de l’échangeur par dénivellation, ainsi que le réaménagement des axes concernés, des aires de covoiturage avec Vinci Autoroutes et de la liaison cyclable Avignon-Cavaillon font partie des travaux à réaliser sur ce secteur. S’y ajouteront la suppression des intersections dangereuses et l’élargissement à 2 x 3 voies de l’ex-RN 7.

Après la phase d’étude, les travaux pourront commencer à partir de 2024 et devraient s’étaler jusqu’en 2026. Le chantier, d’un coût total de 25 M€, bénéficiera d’une participation de l’État à hauteur de 15,5 M€ et du Département pour 9,5 M€. La phase d’étude, quant à elle, sera financée à 20 % par l’État, à 20 % par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, à 45 % par le Département du Vaucluse, à 5 % par le Département des Bouches-du-Rhône, à 5 % par la commune d’Avignon et à 5 % par le Grand Avignon.