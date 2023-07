Responsabilité des constructeurs : les tendances jurisprudentielles récentes

L’industrie de la construction est mise à rude épreuve depuis le printemps 2020 puisqu’aux difficultés liées à l’épidémie de la Covid-19 ont succédé celles de la raréfaction des matières premières occasionnées tous azimuts par la pandémie, la guerre sur le sol de l’Ukraine et des conditions climatiques inédites. S’adapter est donc devenu le maître mot. En contre-point, l’analyse de la jurisprudence rendue ces six derniers mois est empreinte de constance, même si les évolutions liées à l’éco-construction commencent à poindre et à ouvrir des débats.