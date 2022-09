Résoudre la crise de la main-d’œuvre dans la construction grâce à la nouvelle génération

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer France Supprimer Valider Valider

Pour édifier un bel avenir au secteur de la construction, il faut compter sur une génération de travailleurs motivés et compétents. Avec une augmentation croissante de la population mondiale et son impact sur les ressources disponibles, il va être primordial de répondre rapidement à la pénurie. Cependant, il ne s’agit pas d’une fatalité à laquelle la construction doit se résigner, il existe une main-d’œuvre qui sommeille !

De nouvelles opportunités grâce à la perte de main-d’œuvre

Il est nécessaire de décortiquer certaines informations disponibles pour comprendre la pénurie de main-d’œuvre et le potentiel à venir grâce à la prochaine génération. Depuis la bulle immobilière et ses conséquences mondiales de 2007, un nombre conséquent de travailleurs a quitté le secteur de la construction dans le monde avec l’attrition naturelle des départs à la retraite et les perturbations économiques périodiques. Faisant face à une pénurie de plus d’un demi-million de travailleurs, il a fallu plusieurs années au secteur pour combler la perte de main-d’œuvre, mais c’était sans compter sur la pandémie de Covid-19.

À l’échelle mondiale, la perte d’emplois tous secteurs confondus a été estimée à quelque 255 millions, selon l’Organisation internationale du Travail des Nations Unies (OIT). Du côté de la construction, un tel ralentissement peut interrompre la croissance des villes, fermer des bâtiments très fréquentés et perturber le traitement des biens sans lesquels nous ne pouvons vivre.

Améliorer la perception qu’a le public de la construction peut permettre à nouveau à ce secteur de faire ce qu’il a toujours fait : bâtir le monde dans lequel nous vivons et travaillons chaque jour. Répondre à cette pénurie de main-d’œuvre est à la fois un défi et une opportunité, le défi étant de relancer à la fois la main-d’œuvre et la perception du secteur à l’échelle mondiale. Cependant, il est nécessaire de créer de nouvelles perspectives professionnelles prolifiques, bien au-delà de ces soucis immédiats de main-d’œuvre, pour inciter les nouvelles générations à se lancer dans la construction.

Une main-d’œuvre qui sommeille : un secteur marqué par une demande supérieure à l’offre de travail

Si le secteur mondial de la construction parvient à résoudre son problème de main-d’œuvre, il aura un avenir brillant devant lui, mais il semblerait que les défis liés aux effectifs ne disparaîtront pas de sitôt dans le secteur.

Les travailleurs qui composent la prochaine génération sont nécessaires pour pourvoir les postes vacants dans les métiers spécialisés, mais la plupart ne considèrent pas la construction comme une carrière viable. Le secteur doit consacrer des ressources et de l’énergie à un programme qui aligne la construction sur les aspirations professionnelles des jeunes. Si plusieurs problèmes découlent de la pénurie de main-d’œuvre dans la construction, l’un des facteurs aggravants ne demeure pas moins l’attractivité du secteur.

Une génération Z en quête d’un travail qui a du sens

Sur les 7,7 milliards d’habitants de la planète, 2,47 milliards appartiennent à la génération Z (composée des personnes nées entre 1997 et 2012), soit plus de 30 % de la population mondiale. Elles sont disposées à poursuivre des études supérieures non universitaires : 61 % ont déclaré qu’ils pensaient qu’une « éducation basée sur les compétences », comme les coding bootcamps, les écoles d’infirmières ou des options similaires, était un choix judicieux. Ces données sont parlantes et suggèrent que l’enseignement supérieur n’est pas un choix automatique de la prochaine génération, mais plutôt une option pragmatique parmi d’autres par rapport au retour sur investissement dans le monde réel. Néanmoins, le secteur de la construction est une option largement sous-discutée pour ce groupe. Les données suggèrent que la main-d’œuvre entrante recherche une « éducation basée sur les compétences » et des « formations de 2 ans ou moins », et pourtant, la construction n’a toujours pas réussi à capter son attention.

Le secteur en tant que tel subit quelques bouleversements : un changement culturel intentionnel qui l’aligne de plus en plus sur les préoccupations sociales et les choix de carrière prioritaires de cette nouvelle main-d’œuvre générationnelle. Les travaux de construction, dont le résultat est visible et tangible, crucial pour la vie quotidienne des gens et en proie à une réinvention technologique axée sur la R&D, semblent convenir parfaitement à une génération soucieuse d’apporter une contribution durable à la société et au monde.

La digitalisation du secteur de la construction permet de renforcer l’attractivité de l’industrie aux yeux de la jeune génération. Le passage au numérique permet plus d'efficacité, plus de contrats gagnés et de réduire les tâches administratives pour se concentrer sur l'essentiel, qui est de bâtir et construire.

Ces éléments peuvent tous être vus comme des arguments en faveur d’une carrière dans le secteur de la construction, car à l’échelle mondiale, la génération Z cherche un travail qui a un sens et une utilité.

Notre secteur se veut accueillant pour tout le monde : une inclusion juste et bonne et la force imparable du travail d’équipe pour accomplir des tâches d’importance mondiale. Il y a une montagne de travail qui attend preneur. Qui de mieux pour y parvenir que la prochaine génération de jeunes du BTP ?

