Résilience, bas carbone, contech… Sur MID, l’innovation c’est maintenant

Le 4 juillet, les acteurs de la construction échangeront sur les projets les plus audacieux au service des ouvrages, de la ville et de l’environnement.

Le Moniteur Innovation Day conjugue le verbe « innover » à tous les temps. Alors que les séances plénières, résolument prospectives, projetteront l’auditoire jusqu’en 2050, les ateliers, qui forment le cœur de la journée, mettront en lumière les expérimentations fructueuses et les projets prometteurs.

Deux parcours se tiendront en parallèle, le 4 juillet, à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).

Le premier, intitulé « Répondre à l’urgence climatique », s’interrogera sur les solutions à adopter pour limiter la crise écologique. Il s’articulera autour de trois objectifs, donnant lieu à des ateliers successifs : décarboner la construction, préserver les ressources naturelles et viser la sobriété énergétique.

Le second parcours se décomposera lui aussi en trois ateliers. Baptisé « Poser les fondations durables », il abordera les projets d’aujourd’hui destiné au monde de demain en se focalisant tout d’abord sur la ville résiliente, puis sur le chantier sans nuisances et enfin aux ouvrages des mobilités d’avenir.

Enfin, en plus de ces deux séries d’ateliers, un troisième parcours se déroulera en parallèle : le « MIDlab ». A l’aide de débats de grands acteurs du secteur, de présentation de start-up et de retour d’expérience, ce laboratoire donnera à voir la fabrique de l’innovation dans le BTP. Quels process ? Quels partenariats ? Quels moyens humains et financiers ?

