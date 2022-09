Réseaux d'eau : la chasse au gaspi est ouverte

Un peu plus d'une centaine de communes ont manqué d'eau cet été, et ont dû être approvisionnées par citerne, selon le ministère de la Transition écologique. Beaucoup plus ont imposé des restrictions d'eau, et parmi elles, toutes ou presque redoutent que les eaux de surface - barrages et cours d'eau - dans lesquelles elles puisent ne se reconstituent pas suffisamment au cours de l'automne pour envisager sereinement l'année prochaine. Le sud de la France a été touché dès la fin du printemps, avant que la pénurie ne se généralise au cours du mois d'août, pour s'étendre jusqu'à la Normandie et même à la Haute-Savoie. Si la gravité de cette sécheresse - due à un faible enneigement pendant l'hiver, une pluviométrie insuffisante au printemps et une canicule tout l'été - est exceptionnelle, il apparaît évident qu'il ne s'agit pas d'un phénomène isolé.

Dans ce contexte, chacun part à la chasse au gaspi. Or, les canalisations d'eau en France montrent des signes de faiblesse. Certes, le réseau n'est pas vieux : 60 % des tuyaux ont été posés il y a moins de cinquante ans. Et pour le moment, les rendements - c'est-à-dire le rapport entre le volume d'eau consommé et celui introduit dans le réseau - restent très honorables : 80 % en moyenne pour l'ensemble du territoire. Mais cela signifie tout de même que 20 % des 5,1 milliards de mètres cubes d'eau en distribution sont perdus en cours de route - soit la consommation annuelle de 18,5 millions d'habitants - selon la dernière étude de l'Observatoire des services publics d'eau et d'assainissement, qui date de 2017. En moyenne, un litre sur cinq est gaspillé.

« Une moyenne, dans ce contexte, ne veut rien dire, s'agace Régis Taisne, chef du département cycle de l'eau à la Fédération nationale des collectivités concédantes et des régies (FNCCR). Dans certaines communes, le taux de fuite atteint 50 %. Quand l'étiage des sources est bas, cela signifie que l'on va directement à la rupture d'alimentation au moindre pépin. Sans compter l'énergie gaspillée en pompage inutile. Vu le prix de l'électricité, peut-on se le permettre ? » Pierre Rampa, le président des Canalisateurs, l'organisation professionnelle qui fédère 330 entreprises spécialisées dans la pose et la réhabilitation de canalisations, s'en étonne : « Est-ce que nous tolérerions d'avoir 20 % et plus de fuites de gaz ? C'est insensé, il faut un plan de bataille, et vite ! L'été prochain n'est pas si loin. »

[...]