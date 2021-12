Réseaux : Bage étend ses bases

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Mayenne Supprimer Lot-et-Garonne Supprimer Entreprises Supprimer Valider Valider

Le spécialiste de la conception, de la construction et de la maintenance des réseaux d'énergies, de télécommunications et d'adduction d’eau, a acquis l’entreprise familiale Lagès et Fils (Lot et Garonne) pour se renforcer dans ce dernier domaine.

Et de 5 pour Bage ! Le groupe mayennais spécialisé en conception, construction et maintenance des réseaux de distribution d’énergies et de télécommunications a finalisé sa 5e acquisition de 2021, celle de Lagès et Fils, spécialiste adduction d’eau et assainissement dans le Lot-et-Garonne.

Poursuivant sa stratégie de développement via des acquisitions régulières d’entreprises et l’ouverture de nouvelles agences Bage a une nouvelle fois été accompagné par Entreprise & Décisions

Assise territoriale

L’acquisition de cette entreprise familiale permet à Bage de renforcer son ancrage dans le département tout en développant son pôle eau/assainissement avec des prestations de services relatives aux réseaux humides, construction de réseaux d’adduction d’eau potable, eaux usées et eaux pluviales. Il se positionne ainsi comme un partenaire de proximité pour les collectivités.

Fort de ses 7 filiales et 21 implantations sur l’ouest du pays, Bage devrait dépasser les 90 M€ de revenus cette année, contre 63 M€ en 2020, déjà en croissance de 29%.