Réseau de transport d’électricité : réalisation du projet Biodiversité sous les lignes par la valorisation des emprises à Mondragon

Des travaux d’aménagement inscrits dans le projet Biodiversité sous les lignes par la valorisation des emprises (BELIVE) sont effectués par Réseau de transport d’électricité (RTE) à Mondragon.

RTE, le gestionnaire de transport d’électricité en France, a engagé des travaux d’aménagement sur l’île Vieille, à Mondragon (Vaucluse), dans le cadre du projet BELIVE. Lancés en novembre 2020, ils consistent à débroussailler et à réaliser une préparation de sol au niveau des emprises des lignes haute tension. Le chantier vise à créer des prairies de fauche et des zones de pâturage. 3,6 ha de terrain sont concernés. La maîtrise d’œuvre a été confiée à la Société Vauclusienne de Traitement.

Pour RTE, le projet BELIVE est une expérimentation entrant dans la recherche de solutions de gestion de la végétation sous les lignes à haute tension. Lancé en 2018, il est déployé dans trois régions : Méditerranée, Ouest et Nord-Est. Cette année, 80 ha de terrain devraient être aménagés. L’objectif, selon RTE, est de « valoriser la présence et l’empreinte physiques de notre réseau, qui apporte plus que l’électricité, notamment en développant des corridors verts sous nos lignes ».