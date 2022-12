RER métropolitains : Paca est sur la bonne voie

Dans un communiqué paru le 5 décembre, Etat, collectivités et SNCF réseau ont réaffirmé la vocation du projet de Ligne nouvelle Provence-Côte d’Azur à développer les trains du quotidien sur la voie ferrée littorale qui dessert les trois métropoles de la région : Marseille, Toulon et Nice. Ce projet va de pair avec celui de la métropole Aix-Marseille-Provence de réactiver sur son territoire trois lignes correspondant à des secteurs où se concentrent plus de la moitié des déplacements interurbains.