Requalification du quartier Saint-Exupéry, à Osny

Le quartier Saint-Exupéry, à Osny, se refait une beauté.

La Ville d’Osny (Val-d’Oise) vient de lancer le chantier de requalification de l’îlot Saint-Exupéry. Ce projet titanesque a pour but de modifier le visage de ce quartier et d’offrir de meilleures conditions de vie aux habitants. Son coût, s’élevant à plus de 20 M€, est subventionné à hauteur de 46 % par la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise (CACP), le conseil départemental du Val-d’Oise, la Région Île-de-France et la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise. L’ouvrage prônera le développement durable et s’inscrira dans une démarche HQE, avec notamment l’utilisation du bois et l’installation de panneaux thermiques.

Ce programme urbain prévoit, entre autres, la construction d’une nouvelle école élémentaire de 1 492 m², avec seize classes. Il envisage aussi d’agrandir l’école maternelle Charcot, qui disposera de onze classes à son ouverture, en 2022. L’opération donnera en outre naissance à environ 400 logements, qui s’installeront sur le terrain libéré par l’ancienne école Saint-Exupéry. Le promoteur, Promogim, démarrera, dès 2022, la construction de 222 logements (en accession et à loyer modéré). Par ailleurs, 70 autres logements à loyer modéré et 90 en accession seront édifiés, respectivement par le bailleur Emmaüs Habitat et le promoteur Gambetta. La création d’un pôle de restauration pour les deux écoles, d’un accueil de loisirs et d’autres locaux communs, ainsi que la construction d’un espace multi-activités de 932 m², réparti sur deux niveaux, font également partie de l’opération.