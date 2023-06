Reprise de Terreal par Wienerberger : feu vert de l'Autorité de la concurrence

C’est fait. L’Autorité de la concurrence vient d’accepter l’acquisition « sans conditions » des activités de Terreal par Wienerberger. D’après le régulateur, l’opération « n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. » Pour rappel, fin décembre 2022, le groupe autrichien, leader dans la fourniture de tuile et briques en terre cuites, avait formulé une offre visant à prendre le contrôle exclusif des activités de son rival en France mais aussi en Allemagne, en Italie, en Espagne et aux Etats-Unis.

Constats identiques sur les deux marchés

Dans le détail et après une analyse concurrentielle, l’Autorité considère que sur le marché de la tuile en terre cuite, « la nouvelle entité restera concurrencée (...) par des opérateurs nationaux d’envergure tels que BMI Monier et Edilians. » Elle note « une situation similaire sur les marchés de la construction de matériaux de construction de murs porteurs, dès lors que sur ce marché les entités sont concurrencées non-seulement par le briquetier Bouyer-Leroux mais également par des fabricants de murs porteurs d’autres matériaux (en particulier, les bétonniers). »

Par ailleurs, « l’Autorité souligne qu’outre la pression concurrentielle exercée par ces autres acteurs, les clients de l’entité nouvellement créée (généralement des négociants d’envergure nationale) continueraient de disposer, à l’issue de l’opération, d’un contre-pouvoir leur assurant un rapport de force équilibré dans les négociations commerciales. »

29 sites et 740 M€ de plus

Avec cette opération, Wienerberger qui a réalisé un chiffre d'affaires de 4 Md€ en 2021, renforcerait sa position de numéro un des solutions de couverture sur les marchés porteurs de la rénovation et de la réparation en France et en Allemagne avec 29 sites de plus et un chiffre d'affaires annuel supplémentaire d'environ 740 M€ en 2022.