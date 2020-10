Reprise d’activité pour Saint-Gobain mais un CA trimestriel en recul

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Entreprises Supprimer Résultats trimestriels Supprimer Saint-Gobain Supprimer Saint-Gobain Distribution Bâtiment France Supprimer France Supprimer Monde Supprimer Union européenne Supprimer Valider Valider

Le chiffre d’affaires du groupe de matériaux de construction s’élève à 10,12 Md€ en progression de 3,2 %. Mais à données réels, il se tasse de -6,2 %.

Saint-Gobain vient de publier ses résultats trimestriels. Et le groupe de matériaux de construction enregistre un chiffre d’affaires (CA) trimestriel de 10,12 Md€, en hausse de 3,2 % à périmètre et change comparables par rapport au 3e trimestre 2019. Cependant, « en évolution à structure réelle », le CA enregistre un recul de -6,2 % entre ces deux périodes. Sur les neuf premiers mois de l'année, la chute du CA (27,89 Md€) atteint -7,2 % à structure et change comparables ou -14,1 % à structure réelle.

Les cessions pèsent sur les résultats

D’après Saint-Gobain, cet effet périmètre s’explique par les cessions dans le cadre de plan « Transform & Grow ». Ainsi, la zone Europe du nord enregistre une chute de -12,4 % avec les ventes de Distribution et Glassolutions en Allemagne et Optimera au Danemark ; Europe du Sud -Moyen-Orient & Afrique baisse de -3,4 % avec les cessions en France avec DMTP et K par K dans la Distribution et avec l’activité polystyrène expansé ou encore Glassolutions aux Pays-Bas ; Asie-Pacifique dégringole de -9,1 % suite à la vente de Hankuk Glass Industries en Corée du Sud.

A noter que « l’effet périmètre traduit également les acquisitions réalisées, pour la consolidation de nos positions fortes (Continental Building Products en Amérique du Nord à compter du mois de février), l’adjonction de nouvelles niches technologiques ou de services (HTMS), ou le développement en pays émergents (gypse et mortiers en Amérique latine). »

Nette progression des ventes en France

L’Europe du Sud -Moyen-Orient & Afrique enregistre un rebond des ventes de +7,4% au troisième trimestre (soit -8,6% sur 9 mois), tiré par la reprise des marchés de la construction. « La France alimente vigoureusement la dynamique de l'ensemble de la région avec les solutions d'efficacité énergétique et la distribution, en progression à deux chiffres, bénéficiant de gains sur un marché de la rénovation porteur et d'un effet de rattrapage après la baisse du deuxième trimestre».