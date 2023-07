Représentativité patronale : malgré les imperfections du régime, pas de réforme en vue pour le moment

Les conclusions des travaux menés par l’Assemblée nationale dans le cadre de la mission « flash » sur la représentativité des organisations professionnelles d’employeurs, conduite par Hadrien Clouet, député de la Haute-Garonne et Didier Le Gac, député du Finistère, ont été dévoilées le 19 juillet.



Pour rappel, les règles de mesures de la représentativité patronale sont issues de la loi « Travail » d’août 2016. Parmi les critères cumulatifs (transparence, indépendance, respect des valeurs républicaines…) à remplir par une organisation d’employeurs pour établir sa représentativité, et ainsi peser dans les négociations de branche figure celui, crucial, de l'audience, qui doit être mesurée tous les quatre ans. Ce dernier est réputé rempli si une organisation franchit le seuil de 8 %, soit des entreprises adhérentes à toutes les organisations d'employeurs candidates, soit des salariés employés par ces mêmes structures.

Droit d’opposition à l’extension d’accords

L'audience des organisations d'employeurs sert également de référence pour le calcul du taux d'opposition à l'extension. Pour être étendu, un accord ne doit pas avoir fait l’objet d’une opposition de la part d’une ou de plusieurs organisations d'employeurs dont les entreprises adhérentes emploient plus de 50 % de l’ensemble des salariés des entreprises adhérant aux organisations d'employeurs reconnues représentatives au niveau considéré.



Une règle dont la Capeb, à l’origine de la mission « flash », conteste le bien-fondé depuis plusieurs années. « L’organisation professionnelle qui décide seule dans le champ social n’est pas celle qui possède le plus grand nombre d’adhérents, mais celle dont les entreprises adhérentes emploient le plus de salariés », rappelle la fédération.

Ainsi, dans le bâtiment, les règles actuelles « limitent l’expression de la Capeb, qui est pourtant majoritaire en nombre d’entreprises, puisqu’elle compte plus de 61 000 entreprises adhérentes ».



Les parlementaires auteurs des conclusions de la mission « flash » reconnaissent que le dispositif actuel n’est pas exempt de critiques et suscite plusieurs interrogations sur le fond. « Comment intégrer les autoentrepreneurs qui représentent une fraction du patronat injustement exclue de la mesure de l’audience ? ». « Comment vérifier que l’adhésion traduit bien un lien d’appartenance à l’organisation voulue par l’employeur ? ».

« Les organisations patronales doivent prendre leur responsabilité en trouvant un terrain d’entente »

Hadrien Clouet serait favorable « à une remise en cause complète du système actuel », et notamment à « mesurer la représentativité patronale par une élection démocratique selon des modalités à définir : soit « un patron, une voix » ». Néanmoins, les deux députés n’envisagent pas de « faire évoluer les règles de mesure de la représentativité patronale alors qu’un nouveau cycle de mesure de l’audience s’ouvre en 2023, et que les opérations de comptabilisation ont déjà commencé ».

« Je ne crois pas que [cette] question complexe puisse trouver une solution simple dans la modification de tel ou tel critère », appuie quant à lui Didier Le Gac. Pour les auteurs des conclusions, « les organisations patronales doivent prendre leur responsabilité en trouvant un terrain d’entente concernant les difficultés soulevées » avant que le législateur s’empare de ce sujet.

« Déconvenue » de la Capeb

La Capeb, qui se félicite que les parlementaires arrivent au même constat qu’elle « sur la nécessité de revoir le dispositif », ne cache pas sa déception. L’organisation pointe « l’absence de volonté d’engager un vrai chantier de révision de règles dont les deux députés s’interrogent pourtant sur l’efficience voire la pertinence ». Et d’ajouter : « refermer le dossier sous prétexte que nous sommes à la veille d'une nouvelle mesure de l'audience patronale n’est pas acceptable. Un travail de fond doit être engagé, car la proposition consistant à demander aux acteurs eux-mêmes de trouver un accord relève de l’incantation ! ».



La fédération Cinov aussi, en appelle à une intervention du législateur. A l’unisson de la Capeb, elle plaide pour la création d’un droit d’opposition patronale à l’extension d’un accord de branche basé sur le nombre d’entreprises adhérentes, et non de salariés. L’organisation insiste également, entre autres, sur la nécessité de renforcer le contrôle de l’administration « sur la présence de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés dans les accords de branche soumis à extension ».