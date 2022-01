Report des "Assises nationales de la qualité de l’environnement sonore"

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Développement durable Supprimer Bruit Supprimer Acoustique Supprimer Environnement Supprimer France Supprimer Valider Valider

Une décision motivée, notamment, par l’évolution rapide de la situation sanitaire.

Les Assises nationales de la qualité de l’environnement sonore, programmées initialement pour la fin janvier 2022 sont reportées en septembre. L’évolution très rapide de la situation sanitaire et les dernières recommandations gouvernementales en la matière contraignent les organisateurs à reporter la manifestation.

Compte tenu de la nature de cet événement basé sur les échanges et la convivialité, de même que les périodes électorales - présidentielle et législatives - qui vont s’enchaîner au printemps, obligent à reprogrammer la tenue de ces Assises les 27 et 28 septembre 2022, à la Sorbonne Université, Campus Pierre-et-Marie Curie (Paris Ve).

Sur inscription obligatoire : https://assises.bruit.fr