Repar'stores, une campagne drôle et coquine

Pour sa quatrième vague de campagne télévisuelle, Repar’stores, leader sur le marché de la réparation et modernisation de stores et volets roulants toutes marques, est présent jusqu’au 23 juillet 2023 sur 6 chaînes du petit écran : France 2, France 3, France 5, M6, TF1 et BFM TV.

À cette occasion, les spectateurs peuvent (re)découvrir une publicité coquine et pleine d’humour qui met l’accent sur l’importance d’entretenir ses équipements d’ouverture et de fermeture de l’habitat. En effet, on peut y voir une jeune femme relevant tentant de relever manuellement son volet roulant pour mieux voir son voisin en train de se déshabiller quand le mécanisme cède au moment crucial… Une jolie manière d’accroître la visibilité et la notoriété de la marque et de susciter le “réflexe Repar’stores” auprès du grand public.