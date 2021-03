Répar’stores, un nouveau siège à Montpellier

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer France Supprimer Investissement Supprimer Volet roulant Supprimer Protections solaires Supprimer Valider Valider

Répar’stores, spécialiste de la réparation de stores et de volets roulants, va construire un nouveau siège social à Montpellier pour accompagner la croissance de son réseau. Livraison prévue en septembre 2022.

Ces dernières années, Répar’stores s’est fortement développée en ouvrant des agences sur toute la France. Ce mouvement a engendré de fait un renfort des équipes de la tête de réseau au siège de Saint-Jean-de-Védas (34), qui était devenu un peu étroit et de nouvelles installations devenaient indispensables, à la fois pour assurer le confort des collaborateurs actuels et prendre en compte les perspectives de développement de l'entreprise.

La direction de l’enseigne a annoncé le 4 mars 2021 avoir obtenu le permis de construire son nouveau siège qui sera bâti sur la zone de Garosud à Montpellier, pour un emménagement prévu en septembre 2022Ce chantier représente pour l’entreprise un investissement d’environ 7 M€.

Anticiper le développement à venir

Avec 2 000 m² de bureaux et 3 000 m² d'entrepôt, bâtis sur un terrain de

8 000 m², Répar’stores voit grand et prépare aussi l’avenir. « La société a grandi au fil des années et nous n’avions plus assez de place pour les bureaux, la production et le stockage », explique Guillaume Varobieff, directeur du réseau. « Et nous devons anticiper le développement des années à venir ! Si nous continuons sur notre vitesse de croisière, ce sont minimum une dizaine de collaborateurs embauchés au siège chaque année, donc une cinquantaine sur les cinq prochaines années. Mais au-delà d’une plus grande surface de travail, nous souhaitions offrir aux collaborateurs du réseau, un espace de travail à l’image de cette belle réussite collective, pour qu’ils continuent à venir travailler heureux. »

À l’image de l’entreprise

Pour les collaborateurs Répar’stores, qui viennent travailler au siège tous les jours, comme pour les 240 franchisés, amenés à venir s’y former régulièrement, les nouveaux locaux seront idéalement situés à proximité du tramway, de pistes cyclables, de la gare et de l’aéroport. Outre les surfaces de travail sont prévus une grande cafétéria, un espace de repos, une terrasse ensoleillée et même terrain de pétanque pour se détendre dans la convivialité à l’heure du déjeuner.



« Le futur siège social de Répar’stores est à l’image de cette belle entreprise », explique Jean-François Louis, P-dg de Créatimmo,

le promoteur immobilier qui accompagne Répar’stores sur ce projet.

« Le bien-être et le confort des collaborateurs a été pensé à chaque étape du projet, que ce soit dans la taille, la localisation, l’aménagement des espaces intérieurs et extérieurs. Les bureaux seront contemporains et lumineux et situés en entrée de ville, ils seront visibles dès l’arrivée à Montpellier et représenteront pour nous tous la concrétisation d’une très belle réussite. »





