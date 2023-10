Répar'stores s'implante en Espagne

Repar’rollladen, Repar’persianas, ou Repar’stores, des appellations différentes pour une seule et même enseigne. Le réseau de franchise, qui couvre aujourd’hui l’ensemble du territoire français avec plus de 290 agences, a franchi pour la première fois les frontières, en s'installant au Luxembourg en juin 2021. S’ensuit une implantation en Allemagne en août 2022, puis en cette rentrée 2023, en Espagne, à Barcelone. Juan Carlos Vera (manager de l'unité pilote de Barcelone, et technicien sur le secteur Barcelone Sud) et Victor Avalos (technicien sur le secteur Barcelone Nord) ouvrent le bal et s’implantent sur ce nouveau marché, après 4 semaines de formation au siège de l’entreprise à Montpellier.

Chronique d’une stratégie annoncée

Cette expansion stratégique est pilotée par Guillaume Varobieff, directeur général, accompagné de Laure Pontvianne, responsable du développement international. En août 2022, Guillaume Varobieff annonçait déjà cette implantation en Espagne. « Le développement à l’international de Repar'stores est un projet d’entreprise fédérateur, pour lequel l’ensemble de nos équipes s’est impliqué et mobilisé. La prochaine destination sera également un pays voisin européen mais plus proche de notre siège social : il s’agit de l’Espagne. Nous ciblons un démarrage courant 2023. »

Pari donc réussi pour l’enseigne, à l’heure où “réparer plutôt que changer”, n’est plus seulement une tendance de notre société française. « Juan Carlos Vera et Victor Avalos ont une belle expérience, à eux deux, de 35 ans dans l’univers du volet roulant et de la protection solaire sur laquelle nous allons pouvoir nous appuyer pour développer, et adapter, le concept en Espagne » souligne Laure Pontvianne.

La réparation, un marché de niche qui s’exporte.

Depuis sa création en 2009, il y a 14 ans, Repar’stores a prospéré sur un marché de niche, délaissé par les installateurs de stores et de volets roulants, qui pour la plupart, ne se préoccupaient que peu, voire pas du tout, de la maintenance de leur produits. Les 3 fondateurs (Roger et Guillaume Varobieff, Yann Guichard), intimement persuadés de l’importance de “réparer plutôt que de changer”, se lancent sur ce marché, à fort potentiel. Évalué en 2009 à 63 millions d’unités en France, il en compte aujourd’hui plus de 72 millions.

Leur concept, novateur, bien pensé, ne se serait pas développé́ aussi vite sans un autre choix stratégique : celui de se développer en franchise. Grâce à une organisation sans faille, à l’accessibilité́ et la rentabilité́ de son concept, le réseau a atteint en 2022 un chiffre d’affaires de 80 millions d’euros pour les franchisés et de 45 millions d’euros pour la tête de réseau.