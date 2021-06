Répar’stores s’implante au Luxembourg

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Réseaux Supprimer Volet roulant Supprimer Protections solaires Supprimer France Supprimer Valider Valider

Présent sur l’ensemble du territoire français, le réseau Répar’stores annonce le 8 juin sa première implantation hors de l’Hexagone, au Luxembourg, programmée pour le 12 juillet 2021.

Répar'stores, spécialiste de la réparation de stores et de volets roulants toutes marques, dispose désormais d’un excellent maillage en France avec plus de 230 agences. Ses dirigeants peuvent désormais entamer une nouvelle étape de développement, à l’international cette fois. L’objectif fixé depuis plusieurs années déjà par Guillaume Varobieff, co-gérant de l’entreprise et directeur du développement du réseau, d’implanter ses activités à l’étranger se concrétisera à partir du 12 juillet 2021 au Luxembourg.

Deux véhicules Répar’stores interviendront dans le Grand-Duché, pour proposer leurs services dans l’ensemble du pays. Une étape importante pour Répar’stores car le réseau exporte pour la première fois son concept. L’enseigne a d’ailleurs dû l’affiner s’adapter au pays et elle lancera un site internet dédié, qui sera mis en ligne fin juin. « Nous sommes ravis de pouvoir proposer nos services plus largement en Europe, car le besoin des clients y est le même qu'en France », explique Guillaume Varobieff. « Sur place, il y a un parc de volets roulants important et environ 600 000 habitants, ce qui représente une belle opportunité pour Répar'stores. A terme, nous pouvons espérer une quinzaine de véhicules qui couvrent le pays ! »



Un réseau sans local commercial

Répar’stores est né en 2009 sur un marché de niche, inoccupé par les installateurs de stores et de volets roulants, qui ne géraient pas ou peu la maintenance de leurs produits. Le “parc” de stores et de volets roulants toutes marques en France, était évalué à l’époque à plus de 63 millions d’unités (pour 70 millions aujourd’hui). « Notre développement a été plus rapide et plus important que nous ne l’avions projeté. nous avons finalement réussi à créer un nouveau métier, indispensable à la fois pour les consommateurs et pour le monde de demain », souligne Guillaume Varobieff.

Une des clés du développement de ce réseau de franchise, outre le fort potentiel du marché est aussi l’accessibilité et la rentabilité de son concept. Les chefs d’entreprise créent leur activité avec une structure légère : 5 000 € d’apport personnel pour un investissement maximum de 45 000 €, un véhicule utilitaire et pas de locaux commerciaux.



Une ambition européenne

L’entreprise a terminé l’année 2020 riche, avec un chiffre d’affaires cumulé de 83 M€ dont 52 M€ pour le réseau de franchise, et avec un rapprochement avec Somfy, le leader mondial des ouvertures et fermetures du bâtiment. L’implantation au Luxembourg vient confirmer cette belle dynamique, et le réseau raisonne désormais à l’échelle européenne. « Il n’existe pas encore de concept comme Répar’stores en Europe où pourtant le marché est bien présent », ajoute Guillaume Varobieff. « Nous visons l'Allemagne, l'Espagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Belgique… ».



