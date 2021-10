Repar’Stores propose une formation Bonheur à ses franchisés

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer France Supprimer Valider Valider

Parce que le bien-être au travail compte, le réseau Repar’stores organise un module de formation « Le Bonheur, c’est maintenant ». Au programme : gestion du stress, équilibre de vie, mise à profit de ses émotions, etc.

Le réseau Repar'stores, spécialiste de la réparation de stores et de volets roulants toutes marques, dispense de nombreuses formations à destination de ses franchises. L’offre porte sur des modules depuis le démarrage de l’activité jusqu’à la montée en compétence pour parfaire la gestion de leur entreprise. Elle comporte ainsi des formations commerciales, managériales et techniques adaptées à tous les profils et tous les niveaux. Parmi cette offre, une se distingue particulièrement : celle dénommée « Le bonheur c’est maintenant ». Sous cette appellation se cache une attente forte des professionnels d’aujourd’hui : le bien-être au travail. Cette formation y répond en abordant des sujets comme la gestion du stress, le développement d’une communication positive, le maintien d’un équilibre de vie ou encore la mise à profit de ses émotions.

Mieux se connaître pour un meilleur équilibre

Elle s’articule autour de trois séquences : comprendre, se comprendre et se connecter. La première consiste à tenter d'appréhender les fondamentaux de la relation interpersonnelle, en abordant les principes de la communication et le schéma des émotions. La deuxième porte sur la compréhension de son propre fonctionnement, en tant qu’individu, et vise à mettre en place des méthodes et des outils pour détecter les éléments perturbateurs et générateurs de stress, et développer une communication positive. Enfin, la dernière est dédiée à la recherche de son fonctionnement personnel le plus adéquat en termes de gestion du stress, d’équilibre de vie et de rapport aux autres.

Certifiée DataDock, Cherif’Région et Qualiopi, cette formation se tient en petit comité pour une meilleure compréhension et intégration de chacun. La prochaine session se déroulera les 18 et 19 octobre prochains.