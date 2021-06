Répar’Stores intègre quatre nouveaux franchisés

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Artisans Supprimer Réseaux Supprimer Volet roulant Supprimer Protections solaires Supprimer France Supprimer Valider Valider

Répar’stores, leader sur le marché français de la réparation et de la modernisation de stores et de volets roulants toutes marques, annonce l’arrivée de quatre nouveaux membres, qui seront sur le terrain dès ce vendredi 25 juin.

Alors qu’il a récemment annoncé sa première ouverture à l’international, au Luxembourg, le réseau Répar’stores poursuit son maillage de plus en plus serré du territoire hexagonale. Fort désormais de quelque 250 agences en France, il intègre en ce mois de juin quatre nouveaux franchisés aux profils très divers.



Kévin Sac-Épée Fradcourt (25 ans) interviendra sur le Pays de Gex (01). Menuisier de formation, titulaire d’un CAP et un Bac pro “poseur de menuiserie aluminium” passé en alternance, il a découvert Répar’stores en tant que salarié d’un franchisé. Il franchit aujourd’hui le pas pour créer sa propre entreprise en franchise pour « être acteur de son projet tout en étant accompagné par Répar’stores et surtout être à la fois commercial, technicien et chef d’entreprise ».



Nicolas Jacques (39 ans) travaillera sur le secteur d’Auxerre (89). Après avoir passé six ans au poste de vendeur menuiserie, puis une dizaine d'années en tant que technico-commercial pour différentes marques de volets roulants, il se lance dans l’aventure Répar’stores afin de pouvoir exercer un nouveau métier dans la continuité de son parcours professionnel. « Répar’stores me permet de pratiquer un métier technique tout en gardant un lien privilégié avec les clients » explique-t-il.



Olivier Miranda (43 ans), se positionne sur le secteur d’Aubenas et Privas (07). Il était auparavant gérant d’une société d’achat et de revente de véhicules d’occasion. Avec plus de 20 ans d’expérience dans le domaine commercial, il a souhaité mettre à profit ses compétences et son savoir-faire manuel pour créer sa propre structure dans le bâtiment. Ce qui l’a séduit chez Répar’stores, c’est « l’opportunité de rejoindre un réseau de qualité, avec un savoir-faire reconnu, tout en bénéficiant d’un cadre professionnel ».



Patrick Matelot (53 ans) couvrira le secteur de Chatelet-en-Brie, Nangis, Rozay-en-Brie, et Montereau-Fault-Yonne (77). Fort d’une grande expérience dans le domaine commercial et technique avec des passages dans deux grandes enseignes de bricolage, il a développé des compétences en gestion de service et de de problématiques clients. Sa motivation pour ouvrir sa franchise : « Terminer ma carrière sur une réussite plus personnelle. La franchise m’a semblé être une bonne option afin de bénéficier de l’expérience et du soutien d’un réseau tout en conservant mon indépendance ». Il s’est dirigé vers Répar’stores « car c’est une entreprise nationale à taille humaine, qui met en avant éthique et esthétique, dans tous les sens du métier ».

Après une formation initiale d’une durée de six semaines, les nouveaux franchisés prendront possession de leur véhicule-agence dès le lundi 25 juin pour sillonner les routes de leurs secteurs respectifs.