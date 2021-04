Répar’stores accueille trois nouveaux membres

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Négoce Supprimer Artisans Supprimer Réseaux Supprimer France Supprimer Volet roulant Supprimer Protections solaires Supprimer Valider Valider

Répar’stores, leader sur le marché français de la réparation et de la modernisation de stores et de volets roulants toutes marques, intègre trois nouveaux franchisés.

Depuis le 23 avril 2021, trous nouveaux franchisés ont rejoint la “famille” Répar’stores. Après la formation initiale de six semaines, ils sont désormais sur le terrain pour intervenir chez les particuliers. Grégory Lores (36 ans) couvre le secteur Charvieu-Chavagneux (69-38), au nord de l’Isère, mais tout proche de l’est lyonnais. Cet ancien chauffeur routier à découvert le réseau par l’intermédiaire d’un ami, déjà membre du réseau. Ce changement d’orientation professionnelle lui permet de renouer avec un travail manuel. Jimmy Cart-Lamy (27 ans) intervient sur la zone de Menton-Côte Riviera (06), au fort potentiel. Après dix ans de carrière dans le ferroviaire, il a été séduit par « la possibilité de devenir créateur d’entreprise et d’emplois, avec un accompagnement total sur le projet ». La création d’entreprise est aussi le moteur de Mikaël Matignon (32 ans), en charge de la région Sens-Joigny (89), après dix ans dans l’univers de la location de voitures. « Je voulais donner du sens à ce que je faisais. Toutefois je ne m’imaginais pas me lancer seul. L’enseigne m’a apporté de la confiance et m’a rassuré sur le projet de vie dans lequel j’allais m’engager. Leur expérience est très rassurante et leur accompagnement est permanent. »