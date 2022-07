REP : Valobat lance ses appels d’offres pour la collecte, le transport et le traitement des déchets

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Valobat Supprimer France Supprimer REP BTP Supprimer Déchets de chantier Supprimer Recyclage Supprimer Economie circulaire Supprimer Industrie Supprimer Valider Valider

En ordre de marche pour obtenir l’agrément d’éco-organisme, Valobat ouvre une consultation nationale pour sélectionner les futurs opérateurs de la filière opérationnelle.

Valobat est prêt pour l'agrément d'éco-organisme de la filière REP Produits et Matériaux de Construction et du Bâtiment (PMCB). Mais du côté de l'organisme présidé par Hervé de Maistre, on souhaite prendre les devants pour l'étape d'après.

Ainsi, Valobat a annoncé le 5 juillet l'ouverture d'une consultation nationale pour sélectionner les futurs opérateurs de la filière opérationnelle, en matière de collecte, de transport et de traitement des déchets.

Cette consultation est ouverte à l’ensemble des professionnels de la collecte de déchets, des préparateurs matières premières secondaires destinées à l’incorporation dans les process industriels, des acteurs généralistes exerçant des activités de collecte, transport, tri et de massification, des industriels consommateurs de Matières Premières Secondaires.

Il leur suffit de renseigner en ligne, sur valobat.fr, le formulaire d’inscription pour accéder aux documents et à la plateforme de réponse.

8 marchés



La consultation se déroulera en 4 phases, couvrira 8 marchés et plusieurs prestations :

▪ jusqu'au 12 septembre 2022 : marché Collecte-Tri-Massification

➢ Collecte sur points d’enlèvement : collecte des flux de déchets auprès de points d’enlèvement : déchèteries publiques, déchèteries professionnelles, distributeurs, etc.

➢ Tri des déchets PMCB : opération de séparation des flux de déchets collectés conjointement, selon leur nature.

➢ Massification des flux triés avant évacuation vers un centre de préparation.

▪ Du 18 juillet au 30 septembre 2022 : deux marchés Menuiseries

➢ Collecte spécialisée des menuiseries vitrées auprès des points d’enlèvement.

➢ Démantèlement/traitement des menuiseries vitrées.

▪ Du 22 août au 7 octobre 2022 : quatre marchés Préparation

➢ Préparation : opérations de production de matières premières secondaires conformes aux cahiers des charges des industries d’incorporation, par broyage, criblage, granulation, etc. en vue du recyclage ou de la valorisation des déchets.

▪ A compter de la fin du 3ème trimestre pour le marché Transport