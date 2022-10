REP PMCB : Valdelia agréé à son tour

Et de quatre. Une semaine après Valobat, Ecomaison et Ecominero, Valdelia vient de recevoir à son tour son agrément pour la REP Produits et matériaux de la construction et du bâtiment (PMCB). Déjà opérationnel sur la REP mobilier pour la partie professionnelle, Valdelia est agréé pour la catégorie 2 de la REP PCMB, celle relative aux déchets non inertes. L'éco-organisme entend ainsi apporter une réponse globale aux acteurs du second oeuvre et de l'aménagement. Pour la catégorie 1 (déchets inertes), Valdelia fonctionnera en accord avec Ecominero, agréé pour cette seule famille de déchets.

Chausson Matériaux et CMEM ont d'ores et déjà officialisé leur choix de Valdelia comme éco-organisme. L'agrément, qui sera suivi rapidement de la publication des barèmes, accélérera le choix que chaque metteur sur le marché (industriels, mais aussi négociants pour leurs MDD et leurs importations) doit effectuer entre les différents éco-organismes, désormais opérationnels.