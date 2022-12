REP PMCB : le démarrage opérationnel repoussé au 1er mai 2023

L'annonce était dans les tuyaux depuis quelques jours, la voilà officielle : le démarrage opérationnel de la filière REP pour les produits de construction prévu le 1er janvier prochain a été reporté au 1er mai 2023.

Les quatre éco-organismes (Ecomaison, Ecominéro, Valdelia et Valobat) ont en effet obtenu du gouvernement un délai pour appliquer l'éco-contribution.

Rappelons que le gouvernement avait, lors des Assises du bâtiment en septembre, annoncé une tolérance de quatre mois accordée aux metteurs sur le marché pour adhérer à un éco-organisme – soit au 1er mai 2023.

"Dans une première interprétation, l’administration avait précisé que les metteurs sur le marché paieraient toute l’année. Mais récemment, il a été précisé que les PME (au sens européen) pourraient être dispensées d’éco-contribution pour les quatre premiers mois. Outre les difficultés d’application, cette interprétation nous paraît introduire une distorsion de traitement entre metteurs sur le marché, et complique la trajectoire financière des éco-organismes. C’est pourquoi la demande porte sur un report pour tout le monde, y compris nos actionnaires", avait expliqué début décembre Hervé de Maistre, président de Valobat.

Conséquence, pour tous les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment mis sur le marché et facturés à compter du 1er mai 2023, "les fabricants et distributeurs, metteurs sur le marché, seront redevables du paiement aux éco-organismes de la contribution financière correspondante", ont annoncé les éco-organismes dans un communiqué, précisant que "les entreprises concernées devront appliquer la contribution à leurs clients pour ces produits et matériaux facturés à compter du 1er mai 2023." En revanche, les entreprises considérées comme « producteurs » au sens de la REP (fabricants et importateurs de produits et matériaux notamment) devront bien adhérer à l’un des éco-organismes dès le 1er janvier 2023.

Les entreprises de travaux satisfaites

Cette décision qui s'aligne sur les demandes insistantes de la FFB et de la Capeb d'un délai de 9 mois entre la publication des barèmes et leur application, satisfait bien évidemment les entreprises de travaux qui devront payer plus cher leurs produits et organiser le tri de leurs déchets. Ce décalage leur permet notamment de laisser un temps supplémentaire aux entrepreneurs et artisans du bâtiment pour intégrer ces surcoûts dans leurs devis et marchés.

« Ce décalage relève du bon sens dans un contexte chaotique de mise en place de cette filière REP. L’anticipation est la clé de la réussite d’un démarrage serein. Au vu du retard pris par la filière, il n’y avait pas d’autre option possible », a déclaré le président de la FFB, Olivier Salleron.