REP : Eco-mobilier étend son périmètre

L’éco-organisme dédié à la filière des déchets d’éléments d’ameublement, vient d’être agréé par les pouvoirs publics pour organiser la collecte et le recyclage des articles de bricolage et de jardin

Eco-mobilier, éco-organisme dédié à la filière des déchets d’éléments d’ameublement, a reçu l'agrément des pouvoirs publics pour organiser la collecte et le recyclage des articles de bricolage et de jardin. Cet agrément porte sur la troisième et la quatrième famille de la filière REP, à savoir les matériels de bricolage, dont l'outillage à main, et les produits et matériels destinés à l'entretien et l'aménagement du jardin. Pour rappel, en mars dernier, deux autres éco-organismes ont aussi été agréés pour cette filière : EcoDDS, l'éco-organisme de la filière des déchets diffus spécifiques, s'est vu octroyer la première famille (les outillages du peintre) et Ecologic, l'éco-organisme agréé notamment pour les équipements électriques et électroniques (EEE), s'est vu attribuer la deuxième famille (les machines et appareils motorisés thermiques).

100 000 tonnes de déchets

« Cette extension de périmètre d’activité apparaît comme une suite logique et naturelle pour notre éco-organisme : entre le mobilier, le bricolage et le jardin, il y a de nombreuses proximités d’usages et de matériaux, les acteurs sont proches, parfois ce sont les mêmes. », souligne Dominique Mignon, Présidente d’Eco-mobilier. Pour rappel, plus de 100 000 tonnes d’articles de bricolage et de jardin sont jetés chaque année.