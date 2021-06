REP Bâtiment : Valdelia se positionne sur les produits et matériaux de construction

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée REP BTP Supprimer Négoce Supprimer Vie du BTP Supprimer Industrie Supprimer France Supprimer Valider Valider

L'éco-organisme actif depuis 10 ans sur le mobilier de bureau se positionne sur les déchets du bâtiment.

Au 1er janvier 2022, la REP (responsabilité élargie du producteur) entrera en vigueur. Des éco-organismes collecteront donc la taxe affectée sur les produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB), pour financer la mise en place d'un réseau de collecte gratuite et de valorisation de ces déchets.

Après l'Unicem sur les déchets inertes et Saint-Gobain avec un projet plus généraliste, c'est au tour de Valdelia de se positionner sur le sujet. Cet éco-organisme, créé en 2011, est aujourd'hui actif sur le mobilier de bureau, des déchets déjà collectés soit sur chantier, soit en point d'apport volontaire.

Maillage des points de reprise

"Concernant le maillage des points de reprise,nous souhaitons offrir notre logique servicielle aux futurs acteurs concernés, grâce à la mise en place de points d’apport volontaires (PAV) sur tout le territoire. Selon les volumes, les déchets seront déposés dans des contenants spécifiques installés soit en différents points fixes (par exemple chez les distributeurs, chez l’artisan ou encore en déchèteries professionnelles), soit directement sur chantier, au plus proche de la production du déchet », détaille Arnaud Humbert-Droz, président exécutif de Valdelia.