REP Bâtiment : publication de l'arrêté portant cahier des charges des éco-organismes

Le dispositif des filières à responsabilité élargie du producteur a pour objectif d'agir sur l'ensemble du cycle de vie des produits : de l'écoconception à la gestion de la fin de vie, en passant par la prévention des déchets et l'allongement de la durée d'usage. Comment cela s'applique-t-il concrètement pour les producteurs ? Un arrêté du 10 juin 2022 définit l'organisation à mettre en place et fixe des objectifs à deux et cinq ans.