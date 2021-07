REP bâtiment : avis favorable du CSCEE sur le projet de décret

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée REP BTP Supprimer France Supprimer Economie circulaire Supprimer Déchets Supprimer Industrie Supprimer Négoce Supprimer Valider Valider

testez gratuitement lemoniteur.fr - édition Abonné

Examiné par le Conseil supérieur de la construction, le projet de texte qui doit organiser la mise en place de la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) pour les produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB) a reçu un avis favorable avec quelques réserves. Les producteurs (AIMCC, filière minérale, FIEEC, matériel électrique) et les distributeurs ont voté contre. Prochaine étape : la publication du texte.

Les contours de la future REP bâtiment se précisent. Présenté le 20 juillet au Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique (CSCEE), le projet de décret détaille comment, à compter du 1er janvier 2022, les metteur sur le marché des produits ou matériaux de construction seront tenues de contribuer ou de pourvoir à la reprise sans frais des déchets qui en sont issus lorsqu’ils sont collectés séparément, et au traitement de ces déchets.

Le décret présente le périmètre des produits et matériaux concernés, la définition des producteurs qui contribuent à la filière, les principes de collecte séparée et de reprise sans frais avec des spécificités (nombreux matériaux générés), modalités d’élaboration du maillage territorial, les conditions d’exercice des éco-organismes et les obligations de reprise par les distributeurs.

[...]