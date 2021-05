Réouverture de la nouvelle salle Robert de Lacaze en 2023

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Construction bas carbone Supprimer Valider Valider

À Billère, l’actuelle salle Robert de Lacaze sera démolie pour laisser place à un nouveau bâtiment plus respectueux de l’environnement.

« Bien que l’actuelle salle de spectacles Robert de Lacaze à Billère corresponde plutôt bien aux attentes du public et des artistes, elle montre aujourd’hui ses limites », explique Julien Ochem, adjoint à la culture. En effet, elle ne répond plus aux normes en termes de consommation énergétique et de sécurité. De ce fait, la Ville de Billère (Pyrénées-Atlantiques) prévoit de la démolir en vue d’y créer un nouveau bâtiment exemplaire, plus respectueux de l’environnement.

La construction prendra en compte la question de la décarbonisation, qui consiste à réduire l’émission de gaz à effet de serre. Elle privilégiera ainsi l’utilisation de matériaux écologiques comme la paille, le bois et le torchis. Tous les éléments pouvant être récupérés, comme le plancher, les dormants de menuiserie et les radiateurs, auront aussi une seconde vie. La future salle prévoit, en outre, une nouvelle jauge de 220 places, contre 168 places actuellement.

« Rien n’est encore acté, mais la piste est bonne », affirme l’adjoint à la culture. Et d’ajouter que la contrainte reste le financement. À noter que le chantier est estimé à environ 2,5 M€. Il devrait être livré à la rentrée 2023.