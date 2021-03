Rentrée 2022 : livraison de la résidence étudiante de 172 logements de la Bastide Rouge à Cannes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Alpes-Maritimes Supprimer Garantie de livraison Supprimer Valider Valider

Une résidence étudiante de 172 logements est attendue sur le site de Bastide Rouge à Cannes en 2022.

L’aménagement de la Bastide Rouge à Cannes (Alpes-Maritimes) poursuit son cours. Après la livraison de deux de ses grands équipements, dont un multiplexe et un campus universitaire, le chantier entreprendra en mai 2021 la construction d’une future résidence étudiante R+5 de 172 logements. Les travaux prendront fin à la rentrée 2022. L’Office Public de l’Habitat (OPH) Cannes Pays de Lérins, maître d’ouvrage de l’opération, a choisi le projet du groupement Fayat Bâtiment et de l’agence Comte et Vollenweider (Nice) dans le cadre d’une consultation en conception-réalisation lancée en 2019. Le coût de ce vaste programme s’élève à 12 M€. La ville y apportera une subvention de 2 M€.

La résidence, répartie sur 4 210 m² de surface de plancher, s’étendra sur 60 m de long. Elle sera en forme de X et offrira en façades un jeu de multiples ouvertures. L’infrastructure aura une toiture-terrasse avec des espaces végétalisés, des lieux de détente et des coursives extérieures. Chaque logement de l’établissement sera traversant afin d’offrir un meilleur confort thermique. Le rez-de-chaussée s’équipera en outre d’une salle polyvalente pour organiser de nombreuses activités et de bureaux pour le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS).