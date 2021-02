Renson ouvre une usine en Chine

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Protections solaires Supprimer Investissement Supprimer Belgique Supprimer Chine Supprimer Valider Valider

Renson, spécialiste belge de la protection solaire, a inauguré un nouveau site de production en Chine pour y fabriquer le store Fixscreen pour le marché local.

Présent sur le marché chinois depuis quelques années, la société Renson a “franchi la muraille” et inauguré fin 2020 une nouvelle usine à Huizhou (province de Guangdong). Ce nouveau site de 1 310 m² est principalement dédié à la production de stores en toile Fixscreen, spécialement adaptés au marché chinois, avec une réserve foncière qui permet d’envisager une extension ultérieure si besoin.



Être au plus près d’un marché gigantesque



Cet investissement sur un marché en plein essor était devenu indispensable pour le fabricant belge qui souhaitait « pouvoir livrer plus rapidement ce marché en pleine croissance », explique son directeur général Paul Renson. « Le réchauffement et les économies d’énergie dans le domaine climatique sont également un “sujet brûlant” en Chine » ajoute-t-il. « Dans le district de Shanghai, la protection solaire est même reprise dans les réglementations de construction. »

Pour le patron de Renson, cet investissement n’est pas contraire à la notion “d’ancrage local” qui reste un leitmotiv de l’entreprise. « Celui-ci a deux visages pour Renson : le plus gros de la production est en Belgique, ce qui nous permet d’offrir un haut niveau de qualité qui fait la réputation de la marque. Mais en même temps nous nous tournons aussi vers le reste du monde, comme en témoigne notre réseau de distributeurs dans 83 pays. Grâce à ces partenaires spécialisés aux quatre coins du monde, nous pouvons partout livrer et installer rapidement et sur mesure », justifie-t-il.





En Chine, Renson a déjà fait valoir son savoir faire sur dans le cadre de quelques réalisations de prestige comme le complexe d’appartements Black Forest à Shanghai. « Là aussi, la qualité irréprochable du store Fixscreen a conquis les promoteurs locaux. Afin de pouvoir à l’avenir les livrer rapidement dans un marché en pleine extension, cet investissement s’avérait indispensable. L’accent est particulièrement mis sur le marché des projets (80 %) bien que nous espérons aussi conquérir le marché résidentiel (20%) », détaille Paul Renson



Le personnel chinois formé en Belgique



La nouvelle une Renson “made in China” a enregistré une première grosse commande de 1 000 Fixscreens pour laquelle l’usine tourne à plein régime avec un personnel chinois formé en Europe. « Afin de pouvoir garantir la qualité Renson sur place, les travailleurs qui ont été engagés sont d’abord venu suivre une formation dans notre site de production en Belgique », explique Paul Renson pour qui il n’était pas question de galvauder l’image de son entreprise. Pour assurer le début de la production chinoise, les opérateurs sont encadrés par des collaborateurs belges ayant une excellente connaissance des produits. « De nouvelles installations comme celle-ci représentent un investissement important, mais plus important encore est l’investissement dans les personnes qui y travaillent. Ce sont eux qui veillent à travers le monde à une production de qualité. Même à l’autre bout du monde, celle-ci doit être irréprochable et nous ne ménagerons ni les frais ni les efforts pour les immerger dans l’ADN de Renson qui nous caractérise”