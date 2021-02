Renson, l'alliance de la technicité et du design

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Protections solaires Supprimer Renson Supprimer France Supprimer Artisans Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Valider Valider

Spécialiste de la protection solaire et des systèmes de ventilation, le fabricant belge Renson a choisi la version digitale du salon allemand R+T pour présenter ses deux nouveautés : le store Fixscreen Minimal et la gamme de pergolas Camargue, avec six styles différents.

Arriver à concilier performances techniques et qualités esthétiques nécessaires pour viser une clientèle haut de gamme, tel est l'axe de travail permanent des équipes R&D de Renson, qui a présenté deux nouveautés phare lors d'une conférence de presse digitale, dans le cadre du salon R+T virtuel. Si le concept Fixscreen n’est pas totalement nouveau, la version Minimal innove en permettant de combiner un store screen extérieur et une fenêtre aux profilés fins et minimalistes. Sans vis apparentes et avec des pièces présentant toutes la même couleur, il se fond totalement dans la construction, même combiné avec les profils de fenêtre les plus minces. C’est la solution idéale pour ceux qui cherchent le confort, mais veulent conserver toute la lumière naturelle du jour, sans caissons ni coulisses qui dépassent du vitrage des profilés de fenêtres ultra-minces. La fermeture zip lui permet de résister à des vents jusqu’à 130 km/h.

Un store extérieur jusqu’à 12 m de large

Une des caractéristiques de Fixscreen Minimal est qu’il peut être déplacé de 40 mm vers l’avant grâce au base box M.W+ (en option) pour accrocher l’ensemble caisson-coulisses. Ainsi, le store peut aussi être combiné avec les fenêtres ou portes dotées d’une poignée extérieure. En outre, la coulisse de couplage autonome offre désormais l’espace nécessaire pour accueillir moustiquaires coulissantes et fenêtres coulissantes à ouvrant extérieur jusqu’à 12 m de large (3x 4m).

Lors de sa mise au point, les concepteurs du Fixscreen Minimal ont donné la priorité à la facilité de montage. Le profil à l’arrière du caisson a été conçu pour différentes applications, par exemple pour être accroché rapidement et facilement à un profil d’accrochage monté à l’avance. Pour les applications autonomes, le dos du caisson est élégamment fini par un profil de remplissage. Il est en outre très facile désormais de déclipser la barre de charge de la toile. Cela permet de gagner beaucoup de poids, notamment lors du montage de stores de grandes dimensions, qui peuvent être démontés rapidement. Enfin, avec l’intégration de la technologie Click&Safe, la connexion du tube d’enroulement se clipse désormais sans la moindre vis dans le caisson. Cela laisse aux monteurs les mains libres pour terminer le montage.

Camargue : une pergola, six styles

Côté pergolas, avec Camargue, Renson surfe sur tendance à la disparition des frontières entre intérieur et extérieur et propose six styles différents, travaillés avec le bureau de tendances Francq Colors. Six styles de conception combinent différents éléments de la gamme Renson Outdoor pour créer une pergola personnalisée. Une fois choisies la couleur de la structure de la pergola et, éventuellement, une seconde couleur pour les lamelles du toit, libre au client final, avec les conseils de l’installateur, d’opter pour les toiles intégrées Fixscreen ou les panneaux coulissants Loggia, leur type, le matériau et la couleur.

La deuxième usine belge monte en puissance



Construite l’an dernier à Kruisem, près de Gand, la deuxième usine belge de Renson est entrée en production depuis le début de cette année. Dédié aux produits de la gamme Outdoor Living, le site comprend également un immense showroom et un centre de recherche & développement. Elle va maintenant monter en puissance pour répondre à la forte demande.

Le siège et le premier site de production de Renson sont situés à Waregem, près de Courtrai, à une dizaine de kilomètres de Kruisem.

Earth Oasis, aux tons chauds et estivaux ; Pure Essence, léger et lumineux par ses teintes claires ; Idyllic Garden, en gris et vert olive, comme en pleine nature ; Spritual Harmony et sa palette de couleurs sombre, basée sur l’architecture traditionnelle japonaise ; Tech Cocoon, chaleureuse et ludique, qui ose des couleur comme le Soft Coral (orangé pastel) ; Chrystal Lounge, en gris clair et blanc, dépouillé et minimaliste tout en transparence.