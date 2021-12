Rénovée, l’école du Faubourg vient d’être inaugurée

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Puy-de-Dôme Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

L’école du Faubourg, dans la commune d’Issoire, se veut désormais plus accueillante.

L’école du Faubourg à Issoire (Puy-de-Dôme) était en travaux depuis septembre 2019. Le chantier, qui a duré plus d’un an, a porté sur des travaux de mise aux normes et d’accessibilité de l’établissement, avec l’installation d’un ascenseur et la construction de sanitaires. L’inauguration de l’école rénovée a eu lieu mardi 14 décembre, en présence de Bertrand Barraud, le maire de la commune, et de Céline Filtz, l’inspectrice de l’Éducation nationale.

Rappelons que cette opération avait pour objectif d’améliorer le cadre de vie et le confort des élèves et de l’équipe pédagogique. L’établissement se veut désormais plus accueillant, et dispose d’équipements et d’infrastructures modernes. Bien que les travaux soient déjà inaugurés, le chantier n’est pas encore terminé, puisqu’il reste encore à refaire les sols pendant les prochaines vacances d’été.

Pour concrétiser ce projet de rénovation, une part importante de l’opération a été prise en charge par la région Auvergne-Rhône-Alpes (561 k€). Cette somme a été injectée dans le cadre du dispositif « Cœur de Ville ».