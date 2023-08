Confort d'été, relance du logement neuf, rénovation urbaine... Patrice Vergriete prend position

« Je pense que ce qui doit changer, c'est d'intégrer cette problématique de canicules dans l'adaptation des logements », a avancé le ministre du Logement, Patrice Vergriete, sur France Inter le 24 août. Le confort d'été est encore très peu pris en compte dans la réglementation sur les logements. Les seules normes contraignantes, issues de la RE 2020, concernent les constructions neuves dont le permis de construire a été déposé à compter du 1er janvier 2022.

Elargir MaPrimeRénov’

MaPrimeRénov' ne finance quant à elle que les travaux visant à protéger davantage les logements contre le froid. Dans certaines collectivités d'outre-mer, en revanche, l'installation de surtoitures ou de bardages ventilés, ou de chauffe-eau solaires, peut être prise en charge. « Si on élargissait ces dispositifs ? Si on s'appuyait sur l'expérience de l'outre-mer pour la généraliser à la métropole ? Moi je suis plutôt favorable à ça », a avancé le ministre.

Les canicules comme celle que traverse la France actuellement, avec encore 17 départements placés en vigilance rouge ce jeudi 24 août, vont se multiplier et s'intensifier avec le réchauffement climatique.

Relancer le logement neuf

Pour relancer la construction neuve, en crise depuis plusieurs mois, Patrice Vergriete a affirmé « travailler sur un dispositif qui permettra de mobiliser les investisseurs professionnels sur l'investissement locatif ». Ces derniers, focalisés sur la valeur patrimoniale de leur parc, investissent davantage dans les zones tendues, où la demande est forte.

« L'investisseur particulier, quand il investit dans le logement, recherche d'abord l'avantage fiscal, et ne regarde pas forcément la qualité du logement et là où il se situe », a justifié Patrice Vergriete, jugeant qu'aider les investisseurs professionnels serait « plus pérenne ».

Promoteurs et constructeurs s'inquiètent de la suppression annoncée de la niche fiscale Pinel et du recentrage du prêt à taux zéro (PTZ), qui favorisaient l'investissement des particuliers dans l'immobilier.

Plus généralement, le ministre plaide pour une "décentralisation de la politique du logement" au-delà du recentrage du PTZ, mais un décret prévu pour mi-septembre « permettra à plus de communes, communes touristiques, communes en réindustrialisation, de pouvoir développer davantage de logements intermédiaires », aux loyers réglementés mais plus élevés qu'en HLM.

"L'Anru a été une réussite"

Interrogé sur la rénovation urbaine, dossier qu'il suivait lorsqu'il travaillait au cabinet du ministre délégué de la Ville Claude Bartolone, Patrice Vergriete a estimé sur France Inter que "beaucoup d'argent a été investi dans l'urbain et cela a été une réussite". "L'Anru a été une réussite" a-t-il martelé. "Il faut maintenant remporter des succès du côté de la politique sociale."

Enfin, il a assuré que "le logement est une priorité", rappelant qu'il travaillait sur les moyens d'améliorer les fonds propres des bailleurs sociaux, que la chute des ventes de logements ne permet plus de reconstituer. Il a notamment évoqué un développement du bail réel solidaire (BRS).