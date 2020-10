Rénovation urbaine : "il faut aller vers une nouvelle forme de décentralisation", Nadia Hai, ministre de la Ville

Auditionnée par la délégation aux Collectivités territoriales et à la décentralisation de l’Assemblée Nationale, la ministre de la Ville Nadia Hai a confirmé la territorialisation du plan de relance, via les contrats de plan Etat-Région et estime que le projet de loi annoncé par le président de la République le 2 octobre aux Mureaux lors de son discours contre les séparatismes pourrait comporter un volet logement, et des mesures concernant les démolitions d'immeubles.