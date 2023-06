Rénovation : Schüco présente ses tendances 2023

Qu’il s’agisse de gagner en lumière, en fonctionnalités ou en performance thermique, d’agrandir les espaces, de préserver un charme d’antan ou au contraire de moderniser, la rénovation est une étape presque incontournable dans la vie d’une maison.

Baies vitrées, portes, fenêtres, vérandas et pergolas, portails, volets roulants, brise-soleil... sont autant de produits que Schüco propose via ce carnet de tendances. Sans oublier les différentes options de personnalisation comme une grande palette de couleurs et de matériaux, à la diversité des systèmes d’ouverture et aux dimensions sur mesure.

Un confort lumineux

Le changement de fenêtres est à la croisée de nombreux bénéfices. Entre performances énergétiques, barrière acoustique, embellissement de façade et apport de lumière, cette rénovation est une évolution aussi bien fonctionnelle qu’esthétique.

© BucksPhoto Des pièces baignées de lumières, c'est bon pour le moral, mais aussi pour la facture énergétique.

S'ouvir à la nature

Il ne manque parfois que quelques mètres carrés pour qu’une maison révèle tout son potentiel. Une véranda ou une pergola permettent de gagner cet espace, d’améliorer les proportions d’une pièce, son agencement, et de créer un lien lumineux avec l’extérieur.

© Schüco La véranda, lien entre intérieur et extérieur, rapproche de la nature.

Du rêve à la réalité

Maison de famille, vieux bâti, corps de ferme charmant mais vieillissant… Certains projets immobiliers sont d’envergure. Entre l’objectif de mise aux normes et l’impérieux désir de respecter le charme de l’ancien, le projet peut se révéler aussi séduisant qu’intimidant.