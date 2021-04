Rénovation-extension du Château de Preissac (31)

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Réalisations Supprimer Stores et fermetures Supprimer Chantiers Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le Château du domaine de Preissac a été rénové par l'agence d'architecture Raynal pour créer un site de réception événementielle qui a été entièrement équipé de menuiseries alu Profils Systèmes.

Situé à Castelmaurou (31), le domaine du Château de Preissac s'étend sur 136 hecta­res. Acheté en 1999 par la famille Gasparini, le site boisé abritait un bâtiment en brique, flanqué de deux tours. Il avait connu son heure de gloire et avait reçu François Ier au XVIe siè­cle. Laissé à l'abandon, il a failli être rasé mais ses nou­veaux pro­priétaires ont privilégié une opération de rénovation-extension pour le transformer en un lieu d'accueil d'évé­nements. L'édifice, méta­mor­phosé, a été livré par l'agence d'architecture Raynal en juillet 2018.

La problématique

L’esprit de l'architecture traditionnelle a été conservé en privilégiant la brique, le galet et le bois. Les deux tours ainsi que les façades ont été conservées et rénovées intégralement. En tout, 31 mois de travaux

ont été nécessaires pour transformer le domaine. Le bâtiment rénové est plus moderne à la fois dans sa silhouette et dans ses performances.

La thermique vient en particulier de ses nouveaux châssis alu à rupteur de pont thermique fournis par Profils Systèmes, la performance éner­gétique est obtenue avec un système de chauffage et de cli­ma­tisation fonctionnant par géothermie profonde et l'acoustique a été soignée, en particulier pour les volumes ouverts aux invités.

Les vitrages Riou Glass sont réfléchissants et certains sont cintrés. - © Richard Sprang Close Lightbox

La solution proposée

Le bâtiment existant rénové abrite un auditorium de 365 m² et au

rez-de-chaussée, une salle de réception de 353 m². Les façades ont été percées de nouvelles ouvertures. Une extension attenante (226 m²), largement vitrée, a été créée. La surface totale de plus de 3 000 m² donne une capacité d'accueil de 1 500 convives. Le lot menuiseries extérieures a été confié à Alu Tarn, un Menuisier certifié Profils Systèmes. L'ensemble des nouvelles menuiseries est à profilés alu d'une grande finesse apportant un grand clair de jour. La finition des profils est laquée et discrète avec un effet sablé et une teinte gris diamant du nuancier Terra Cigala de Profils Systèmes.

Les bandes filantes de menuiseries du deuxième niveau sont dotées de BSO de chez Griesser. - © Richard Sprang Close Lightbox

La réalisation finale

La centaine de menuiseries ont été fabriquées par Alu Tarn (Gaillac, 81)

et posées en feuillure. Une large variété de produits ont été mis en œuvre avec des châssis à frappe de la gamme Satin Moon à ouvrant caché pour les portes-fenêtres, fenêtres et portes repliables dont une porte accordéon de grandes dimensions, des portes et baies coulissantes avec châssis

de la gamme Satin Road et du mur-rideau modèle Tanagra. De plus, certaines fenêtres sont cintrées et une verrière éclaire l'espace fumeur. « Les menuiseries sont équipées de doubles vitrages Riou Glass dont certains avec du contrôle solaire type Stopsol Supersilver vert ou rSun réfléchissant en 6 mm. Nous avons aussi fourni des garde-corps extérieurs vitrés avec profils Sabco », souligne Gisèle Galzin, cogérante d’Alu Tarn. Tous les ouvrants sont à manœuvre manuelle, et il n'y pas de protection solaire mobile à part des BSO Griesser sur les bandes filantes du R+2.